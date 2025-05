Au mieux, Stephen Curry reviendra dans un éventuel Game 6 face aux Wolves

Évidemment, c’est beaucoup plus compliqué pour les Warriors sans Stephen Curry. La blessure du leader de Golden State perturbe toute l’attaque de Golden State, construite autour de son pouvoir d’attraction sur les défenses adverses. Et sans lui, il est beaucoup plus facile pour les Wolves de contrôler le jeu des joueurs de Steve Kerr.

Mais selon les informations de Shams Charania, d’ESPN, le meneur de jeu reviendra au mieux lors du Game 6 de la série, qui se disputera à Golden State… à condition que Minnesota ne boucle pas la série d’ici là.

Car si Anthony Edwards et sa bande remportent le prochain Game 4 au Chase Center, ils pourront finir la série à domicile, lors du Game 5. Si Jimmy Butler et sa bande veulent avoir une chance de retrouver Stephen Curry, il leur faut remporter au moins l’un des deux prochaines rencontres, afin de prolonger cette demi-finale de conférence.

Trois jours entre les Game 5 et 6

Le point positif, pour Golden State, c’est qu’il y a trois jours de repos prévus entre le Game 5 (mercredi) et le Game 6 (dimanche). Si les Warriors parviennent donc à prolonger la série, Stephen Curry aura ainsi un peu de temps pour tenter de soigner ses ischio-jambiers, même s’il s’agit de sa première blessure du genre en carrière.

« C’est nouveau. Et d’après ce que j’ai appris sur la rapidité à laquelle on peut revenir sur le terrain, il y a un processus de guérison, qu’on ne peut pas accélérer. On va réévaluer les choses au jour le jour, juste pour savoir s’il est sûr de simplement penser à un retour. Ou de savoir jusqu’où on peut pousser… » expliquait-il récemment.

Il s’agit ainsi d’être prudent.

« Il y a une guérison naturelle qui est nécessaire et c’est le corps qui donne la réponse. Je sais que les blessures aux ischio-jambiers peuvent être trompeuses, en vous faisant croire que c’est guéri. C’est la zone grise de tout ça. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 ☆ GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 ☆ GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 ☆ GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 ☆ GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 ☆ GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 ☆ GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 ☆ GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 ☆ GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 ☆ GOS 70 32 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.