Un doigt cassé pour Karl-Anthony Towns ?

Voilà un coup dur dont les Knicks se seraient bien passés. Déjà que les Celtics ont très vite pris la mesure de ce Game 3 en comptant 15 points d’avance après seulement 9 minutes après avoir débuté par un 5/6 à 3-points (12-27), New York a pour sa part dû composer avec la blessure de Karl-Anthony Towns, qui s’est régulièrement plaint de sa main gauche à partir du début du deuxième quart-temps.

L’intérieur All-Star s’est visiblement pris la main dans le maillot de Luke Kornet et semblait souffrir après avoir réussi un 2+1 devant Jrue Holiday alors que les Knicks comptaient 20 points de retard (47-27). La blessure ne l’a pas empêché de finir le match, à 21 points (à 5/18) et 15 rebonds, mais l’inquiétude est bien présente pour la suite.

Comme on le voit sur la vidéo- ci-dessous, le joueur a notamment glissé à un de ses coéquipiers que c’était « cassé » en parlant de sa main, et il se tient prêt à serrer les dents pour le reste de la série.

« C’est comme ça. Je vais trouver des moyens de jouer, donc je ne m’en fais pas », avant de botter en touche lorsqu’on lui a demandé s’il avait passé une radio pour s’assurer qu’il n’avait rien de cassé. « Je vais les laisser vous le dire », a-t-il répondu en parlant du staff médical. « Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire ».

Serrer les dents pour rester sur le terrain

Son coach Tom Thibodeau n’en a guère dévoilé davantage, se contentant de rappeler que c’est le genre de pépins avec lesquels il faut savoir composer à ce stade de la saison.

« Ce sont les playoffs. Les joueurs vont prendre des coups et il faut arriver à jouer malgré ce genre de choses. C’est ce qu’on fait durant toute la saison. Personne n’est à 100%. Il faut comprendre qu’on peut bien jouer même si on ne se sent pas au meilleur de sa forme, ça fait partie du jeu. Je crois que la dureté mentale en playoffs, c’est très important ».

Un discours pas vraiment rassurant dans l’attente d’une communication officielle de la part de la franchise…

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 ☆ MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 ☆ MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 ☆ MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 ☆ MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 ☆ NYK 72 35 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.