Karl-Anthony Towns et les Knicks restent prudents

En décrochant les deux premiers matches de la série à l’extérieur, les Knicks ont fait le plus dur face aux Celtics. Dans l’histoire de la NBA, seules 34 équipes ont remporté la série en étant revenues d’un déficit de 2-0 et parmi cette liste, six seulement ont réussi à le faire en ayant perdu les deux rencontres inaugurales sur leur parquet. Karl-Anthony Towns et ses coéquipiers ont pris une grosse option pour la qualification.

Sauf que l’intérieur a un souvenir bien précis d’une situation similaire. La saison passée, au même stade de la compétition, mais à l’Ouest, avec les Wolves, il avait quitté Denver avec deux victoires dans les poches. Après une performance défensive extraordinaire dans le Game 2.

« On est reparti de chez nous à 2-2 », se souvient Karl-Anthony Towns, et la série, remportée par les Wolves, ira jusqu’au Game 7. « On ne peut rien prendre pour acquis. On doit évoluer à haut niveau. On ne peut pas laisser Boston prendre 20 points d’avance et espérer revenir et gagner. On doit mieux jouer et shooter. »

Rien n’est garanti

Les Knicks sont conscients qu’ils ont réussi deux braquages (mérités certes) sur le parquet du TD Garden. Les champions en titre n’ont pas su tuer les rencontres, malgré deux avances de 20 points, donc New York en a profité. Mais vu ce scénario et « l’effet élastique » observé depuis le début des playoffs, la tendance pourrait tout aussi bien s’inverser rapidement.

« Notre mentalité, c’est qu’il y a 0-0. On est concentré sur la prochaine action, le prochain quart-temps. On ne se projette pas. On est dans le présent », indique Jalen Brunson. « Le plus important, c’est de savoir ce qui sera nécessaire pour gagner ce Game 3 », insiste Tom Thibodeau. « Si on est devant, ça ne garantit rien. »

Les Celtics peuvent en témoigner, comme les Cavaliers ou le Thunder, qui ont perdu des matches en ayant pourtant de l’avance dans les derniers instants. Pour les Knicks, la série n’est qu’à sa moitié et, comme Karl-Anthony Towns le rappelle, « on n’a pas gagné le droit de profiter de l’instant. On doit encore faire beaucoup de choses face à l’une des meilleures équipes de la NBA ». Ainsi, « on sait qu’on ne peut pas se détendre, à aucun moment ».