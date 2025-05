La zone 3-2, l’arme secrète des Cavaliers pour désorganiser les Pacers

Alors que Tyrese Haliburton est l’un des meilleurs joueurs de ces playoffs, avec plusieurs actions décisives, les Cavaliers ont peut-être trouvé la parade pour limiter son impact. Dans le Game 3, Kenny Atkinson avait décidé de miser sur une zone 3-2, idéale pour couper le meneur All-Star de ses coéquipiers, et limiter la circulation de la balle.

« Cela faisait partie du plan de jeu. On devait limiter ses touches. C’est lui le moteur. Dans les deux premiers matchs, il a fait ce qu’il voulait » rappelle Kenny Atkinson à propos de Tyrese Haliburton, limité à 4 points et 5 passes. « Ce ne sont pas seulement ses points : dès qu’il touche la balle, il se passe quelque chose de bon pour eux. On a aussi cherché à ralentir leur transition. À chaque occasion, on l’a empêché de recevoir la passe haute. Ce n’est pas parfait, mais ça nous aide. »

Une zone peu utilisée

Et pourquoi une zone 3-2 plutôt qu’une 2-3 ou une 2-1-2 ? « On a fait de la zone toute la saison, mais celle-là était un peu différente » explique le coach de Cleveland. « Pourquoi celle-là ? À cause de leur système à cinq joueurs écartés. On ne pouvait pas utiliser notre zone classique, donc on a adapté pour contrer leur spacing. »

Kenny Atkinson reconnaît aussi qu’il a sorti cette zone pour protéger ses joueurs des fautes. « La zone les a beaucoup perturbés. On les a limités à 13 points, je crois. On était en difficulté à cause des fautes, donc on a dû protéger nos gars avec une défense de zone. On a pris des risques : faire jouer Darius avec trois fautes, puis il en prend une quatrième, Donovan aussi. Mais ironiquement, c’est la zone qui nous a aidés » constate-t-il.

Un mur Mobley-Allen

Au coeur de cette défense 3-2, il y avait Evan Mobley, et Kenny Atkinson l’avait placé en tête de pont où son envergure est idéale pour gêner les retours de passe, les pénétrations ou encore les passes vers l’intérieur.

« Mon envergure gêne les passes. Ils essaient souvent de pénétrer dans l’axe, et ma taille les perturbe. Et derrière moi, j’ai Jarrett aussi. Deux grands, l’un sur la balle et l’autre derrière, c’est difficile à contourner » conclut le meilleur défenseur de la ligue. « On a changé notre approche. On était en individuelle jusque-là. Je ne pense pas qu’ils s’y attendaient. Et nous non plus, on ne l’avait pas beaucoup jouée. Ça les a déstabilisés. Ils ont dû s’adapter, mais à ce moment-là, c’était déjà trop tard. »