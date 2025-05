Les Cavaliers ont retrouvé leur « Hakeem Olajuwon »

En mode survie après avoir perdu les deux premiers matches à domicile, les Cavaliers retrouvaient leurs blessés cette nuit puisque Darius Garland et Evan Mobley étaient bel et bien en tenue à l’entre-deux, tandis que De’Andre Hunter retrouvait sa place de joker. Au complet, les joueurs de Kenny Atkinson ont donné une leçon aux Pacers, et la seule présence d’Evan Mobley change complètement le visage de la série.

Meilleur défenseur de la NBA, le jeune intérieur est très précieux dans une zone 3-2 mais aussi pour couvrir sur le pick-and-roll. Par son envergure et sa mobilité, il empêche les Pacers de faire circuler la balle comme ils le souhaitent, et il ferme les couloirs de pénétration.

Un match plein

« Mobley est un excellent joueur. C’est le défenseur de l’année, un All-Star » rappelle Rick Carlisle. « Ramener un gars comme ça, c’est comme ramener Hakeem Olajuwon aux Rockets. C’est un grand joueur, donc évidemment il rend leur équipe bien meilleure. »

Evan Mobley n’est pas encore Hakeem Olajuwon, et il ne le sera sans doute jamais, mais c’est un « two-way player », et il a aussi beaucoup pesé de l’autre côté du terrain avec ses cinq rebonds offensifs, et sa capacité à alterner entre le jeu au large et les prises de position au coeur de la raquette pour déposer son « hook shot ». À l’arrivée, ça donne 18 points, 13 rebonds et 3 contres, malgré son entorse à la cheville.

Une cheville qui va de mieux en mieux

« Evan a été formidable, surtout au rebond » résume Kenny Atkinson. « Mobley ressemblait vraiment au meilleur défenseur de l’année, même avec une entorse à la cheville. C’était presque surprenant de le voir bouger comme ça. Mais quand l’adrénaline monte et qu’on est menés 2-0 dans une série, c’est maintenant ou jamais. Il avait une cheville enflée, ils ont dû tester ça aujourd’hui. Lui et Darius ont montré beaucoup de courage. Maintenant on n’a qu’un jour de récupération, et donc on espère qu’ils seront prêts à repartir. »

À écouter Evan Mobley après la rencontre, il devrait être présent pour le Game 4 car il n’a pas aggravé son entorse, et la douleur semble disparaître grâce aux soins.

« Le premier jour, je ne pouvais pas du tout poser le pied au sol. J’étais en botte de protection. Le deuxième jour, j’ai commencé à pouvoir mettre un peu de pression, j’ai fait le maximum de traitements et de rééducation possibles » explique-t-il. « Le jour suivant, je pouvais faire un véritable appui, et alors on a testé sur tapis roulant dans l’eau, pour voir comment je pouvais pousser. Les jours suivants, ça s’est amélioré progressivement. Aujourd’hui, je dirais que ça va plutôt bien. »

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 34 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 31 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 ☆ CLE 71 31 55.7 37.0 72.5 2.3 7.0 9.3 3.2 2.0 0.9 2.0 1.6 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.