Le MVP de la nuit | Un Donovan Mitchell « magistral »

Kenny Atkinson n’y va pas par quatre chemins sur Donovan Mitchell : « J’ai trouvé qu’il avait été magistral. Et je n’utilise pas ce mot facilement. Mais il a été magistral dans la façon dont il a contrôlé le jeu : à la passe, en faisant les bons choix, en défendant. C’est probablement, pour moi, sa meilleure performance de la saison. »

L’arrière avait déjà inscrit 48 points au Game 2 mais sa performance avait été gâchée par ses ratés dans le « money-time » où, extrêmement fatigué, il avait multiplié les erreurs. Et évidemment par la défaite des Cavs…

Cette fois, Donovan Mitchell finit avec 43 points à 14/29 au tir dont 5/13 de loin, 9 rebonds, 5 passes décisives et, surtout, il a tué toute tentative de comeback des Pacers, afin de revenir à 1-2 dans cette demi-finale de conférence.

Féroce et spectaculaire

« On ne pouvait pas revivre ce scénario. Et ce n’était pas seulement moi. Alors oui, j’ai marqué mais on a fait des stops et des actions donc c’est un effort collectif. Leur équipe ne craque pas facilement mais quand ils ont fait leur « run », on l’a accepté et on a simplement répondu » savoure d’ailleurs l’ancien joueur de Salt Lake City.

Féroce et spectaculaire dans ses attaques du cercle, Donovan Mitchell était bien conscient de l’importance de cette rencontre. Se retrouver à 0-3 aurait ainsi été synonyme de fin de saison.

« C’était une victoire absolument nécessaire. On en avait laissé filer un à la maison, on avait laissé tomber les fans. Il fallait trouver un moyen de rebondir et on l’a fait. Même si, au bout du compte, ce n’est qu’un match. On n’a encore rien fait. On a simplement gagné un match. Il faut le refaire, c’est le message. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 ☆ UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 ☆ UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 ☆ UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 ☆ CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.2 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 ☆ CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 ☆ CLE 71 31 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.