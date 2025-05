51. Soit l’hallucinant différentiel de points – le plus élevé depuis… 1998 – entre le Thunder et les Nuggets lorsque Shai Gilgeous-Alexander était sur le parquet. C’est dire à quel point cette deuxième manche entre les deux équipes a tourné à la démonstration. OKC a pris les commandes de la partie dès le départ pour ne plus les lâcher.

« Ça a peut-être paru plus rapide parce qu’on a fait des stops. Ça a été une grosse différence entre le dernier match et celui-ci », analyse Mark Daigneault qui se dit « impressionné » par la manière dont son équipe a entamé la rencontre. Le pied au plancher, avec une défense encore physique et une envie de courir manifeste.

Le Thunder a intercepté 12 ballons, généré 21 pertes de balle chez leurs adversaires, marqué 34 points avec ces ballons perdus. Et 26 en contre-attaque, avec un différentiel favorable de 21 unités. L’écart s’est ainsi creusé, creusé et encore creusé sans que la défense des Nuggets ne soit en capacité de réagir.

Après 12 minutes, OKC avait inscrit 45 points. 12 minutes plus tard, 42 points de plus ! Ces 87 points à la pause sont tout simplement un record dans l’histoire des playoffs, surpassant le précédent record signé par les Cavs de LeBron James lors des finales 2017 (première période du Game 4) face aux Warriors.

Comme un symbole, Chet Holmgren, qui avait manqué deux lancers-francs cruciaux dans le Game 1, a converti deux lancers pour atteindre cette marque. OKC a égalé le record du plus grand nombre de points inscrits sur une mi-temps, les Bucks en ayant marqués autant en seconde période d’un match de 1978 face… aux Nuggets.

Une équipe simplement fidèle à elle-même

« Je n’ai pas vraiment vu ce soir comme une réponse, mais plutôt comme nous étant simplement nous-mêmes. C’est comme ça qu’on a été toute la saison. On ne réagit pas vraiment au match précédent : quand on gagne, on n’a pas plus de confiance ; quand on perd, on n’a pas plus d’urgence. Cette équipe a une très bonne base sur laquelle elle essaie simplement de revenir chaque jour, quand le soleil se lève », image le coach du Thunder.

Selon ESPN, l’avance de 48 points de sa formation égalait la quatrième plus large marge après trois quarts-temps dans l’histoire des playoffs NBA, soit un point de moins que leur avance de 49 points contre les Grizzlies à l’entame du dernier quart lors du match d’ouverture des playoffs cette saison.

Derrière un « SGA » royal d’efficacité, ils ont été nombreux à contribuer : 7 joueurs de plus à 10 points ou plus ! Une force collective encore impressionnante pour cette formation qui a effacé la difficile fin de match subie lors du match précédent pour refaire le plein de confiance.

« Il est important de mettre les émotions de côté. Gagner de 100 points ou de deux, ça reste 1-1, et je pense que c’est très important. Comme je l’ai dit, surtout en série, chaque match va être différent. Les équipes vont faire des ajustements. Il y aura un public différent, une ambiance différente. Parfois on commence fort, parfois on commence mal, tout va changer. Ce qui compte, c’est de tourner la page », affiche le leader de l’équipe pour finir.