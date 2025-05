Le MVP de la nuit | Efficacité maximale pour Shai Gilgeous-Alexander

Il n’avait pas particulièrement brillé (15 points à 4/13 aux tirs) le jour de la victoire éclatante de sa formation face aux Grizzlies, pour démarrer leur série précédente. Dans le « blowout » de cette nuit face aux Nuggets, Shai Gilgeous-Alexander a montré un tout autre visage.

Celui d’un favori pour le trophée de la MVP et d’une machine à scorer dans toutes les positions possibles. Un « step-back » au niveau de la ligne des lancers-francs devant Jamal Murray, un tir avec la planche en déséquilibre après avoir encore éliminé son compatriote, un dribble dans le dos fulgurant pour mettre Aaron Gordon dans le vent avant de sanctionner encore à mi-distance…

« SGA » ne pouvait pas manquer grand-chose dans cette partie. « Je sens que je vais où je veux aller. Je ne m’inquiète pas des tirs qui rentrent ou non. […] Du moment que les bonnes décisions sont prises soir après soir. Je suis plus focalisé là-dessus. Je me sens aussi confiant que lors des deux matchs où je ne pouvais rien rentrer », livre le leader du Thunder qui n’avait dépassé qu’à une seule reprise les 50% de réussite dans ces playoffs.

Être menés 0-2 n’était pas une option

Grâce à ses 34 points à 11/13 aux tirs, 11/11 aux lancers-francs en 30 minutes de jeu, son pourcentage général sur cette campagne est bien remonté. Sa magnifique sortie a surtout contribué à l’égalisation nécessaire d’OKC, battu d’un rien lors de la première manche.

« On s’est présenté en étant désespérés. On savait à quoi cela aurait ressemblé d’être menés 0-2 à l’extérieur. Ce n’était pas vraiment une option pour nous. On savait ça en se réveillant ce matin. On a fait les choses nécessaires pour l’emporter. Maintenant il s’agit de se préparer pour le prochain match. Chaque match va être différent, on doit être prêt », rappelle le Canadien.

Shai Gilgeous-Alexander et les siens ont rendez-vous à Denver vendredi pour le Game 3.

« On doit se préoccuper des petites choses, celles qui nous ont permis de gagner ce soir. Peu importe la salle où on joue, le basket reste le même. Il faut les mêmes éléments intangibles pour gagner. On se focalise là-dessus. C’est ce qu’on a fait ce soir. On n’avait pas fait notre meilleur boulot lors du Game 1. On doit faire la même chose aux Game 3 et 4 si on veut gagner à l’extérieur », termine-t-il.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 ☆ OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 ☆ OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 ☆ OKC 76 34 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.