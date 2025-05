Télévision | Des audiences en hausse pour le premier tour des playoffs

Si l’audience de la NBA avait inquiété en début de saison, celle du premier tour des playoffs a de quoi rassurer. La « postseason » a ainsi été lancée durant le weekend de Pâques, un moment idéal pour attirer les familles devant le petit écran, permettant de signer le meilleur weekend de démarrage depuis 25 ans pour la Grande Ligue !

Globalement, les matchs ont été suivis par 3.5 millions de personnes sur ABC, ESPN et TNT, une hausse de 6% par rapport à l’an dernier. Sur ESPN, l’audience a ainsi carrément progressé de 14% par rapport à l’an passé, alors que TNT a de son côté attiré 6.6 millions de curieux devant le Game 7 entre les Warriors et les Rockets, un record sur une chaîne du câble pour un Game 7 du premier tour depuis celui entre les Celtics et les Bulls, en 2009…

Le match aurait sans doute pu attirer beaucoup plus s’il avait été diffusé sur ABC, une chaîne nationale, mais cette dernière avait préféré se focaliser sur le Grand Prix de Formule 1 de Miami. Un choix étonnant, surtout que la course n’a attiré que 2.1 millions de téléspectateurs, étant même battue par le NASCAR.

Le Game 7 entre Golden State et Houston fut en tout cas le troisième match le plus suivi du premier tour, après le Game 4 entre les Lakers et les Wolves (7.4 millions) et le Game 1 entre le Magic et les Celtics (6.7 millions).

Reste désormais à voir si la NBA pourra capitaliser sur ces bonnes audiences en demi-finales de conférence, alors que les locomotives LeBron James et Luka Doncic ne sont désormais plus en course, et que Stephen Curry s’est de son côté blessé lors du premier match face aux Wolves. Et pourrait ne pas rejouer de la série.