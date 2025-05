Josh Hart, l’énergie contagieuse des Knicks

Après le comeback et la victoire des Knicks à Boston, dans le Game 1 de la demi-finale de conférence, Josh Hart voulait insister sur les performances de certains de ses coéquipiers, moins dans la lumière que d’autres.

« Avec notre style de jeu et le reste, il y a évidemment Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns. Je trouve que, de temps en temps, on pourrait davantage mettre en avant OG Anunoby et Mikal Bridges », estimait-il, alors que l’interception décisive du dernier cité a été logiquement commentée.

Joe Mazzulla, lui, a préféré revenir sur la prestation de l’ancien des Blazers, qui a terminé avec 14 points, 11 rebonds (dont 5 offensifs), 3 passes et 2 interceptions.

« Il a vraiment eu un impact sur le match avec ses rebonds offensifs, qui ont donné de nouvelles possessions, surtout quand ils sont revenus dans la partie », indiquait le coach des Celtics.

Une énergie contagieuse

Josh Hart fut le premier à parler de confiance, malgré les chiffres de la saison régulière, avant le début de série et quand les Knicks ont accusé 20 points de retard, c’était à lui de relancer la machine, en donnant l’exemple.

« C’est à moi de toujours trouver une manière de créer l’étincelle. Que ce soit marquer un tir, faire une action défensive, prendre un rebond, lancer une transition, prendre un rebond offensif », liste-t-il. « C’est ce que j’essaie de faire pendant la rencontre, surtout quand on est mené de plus de dix ou vingt points. Il faut trouver une étincelle. C’est mon boulot. »

Comment faire ? « Courir comme un fou et inspirer les gars, pour qu’ils me suivent. C’est mon rôle et je l’accepte », précise l’arrière de New York. « Il est comme ça », poursuit Jalen Brunson. « Il trouve toujours une façon d’être là, de faire des choses. Sa manière d’apporter de l’énergie soir après soir, c’est contagieux. Quand il fait ça, il nous aide à être une meilleure équipe. On peut se nourrir de ça et ça permet de revenir de vingt points. »

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.1 6.0 7.2 4.1 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NYK 77 38 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.