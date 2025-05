Pour Josh Hart et les Knicks, les compteurs sont remis à zéro

Le bilan en saison régulière n’est pas toujours un indicateur solide pour prédire une série de playoffs. Néanmoins, il se peut que le constat soit clair et donne une indication. C’est le cas pour les Knicks avant d’affronter les Celtics en demi-finale de conférence. Ils ont perdu les quatre rencontres face aux champions en titre, et pas de peu (16.2 points d’écart en moyenne).

Dès lors, il semble difficile d’imaginer New York s’imposer quatre fois en deux semaines pour éliminer Boston. Derrick White préfère, pour se protéger, être prudent.

« Tout ce qu’on a fait en saison régulière ne veut plus dire grand-chose désormais. Ce n’est pas comme si on commençait la série à 1-0 », commente l’arrière des Celtics. « On sait que ce sont les playoffs et les Knicks ne sont pas là par hasard. C’est une bonne équipe, vraiment, qui va représenter un gros challenge. »

Du côté de New York, on tient le même discours, mais pour se rassurer. « C’était la saison régulière, ça ne veut rien dire », insiste Josh Hart. « On peut s’appuyer dessus mais, au fond, la série est à 0-0. Les playoffs, c’est différent donc on ne peut pas penser à la saison régulière. On n’est plus l’équipe des dernières semaines, des derniers mois. »

« Si on ne vient pas pour gagner, pas la peine d’être là »

Mais comment faire abstraction des défaites en saison régulière, notamment les deux premières qui ont été les plus lourdes, et du scepticisme qui entoure les chances des Knicks dans cette série ? « Je m’en fiche. On se fiche de ce que tout le monde dit, on est concentré sur nous. On ne s’intéresse pas à ce que les gens disent, qui peuvent nous saluer un jour et nous le tuer le lendemain. On est concentré sur nous », répète l’arrière.

Comme les chances des troupes de Tom Thibodeau semblent minces, Josh Hart estime que lui et ses coéquipiers peuvent jouer avec liberté et confiance. Ce sera nécessaire pour renverser les champions NBA 2024.

« On a toujours confiance. C’est idiot de jouer si on n’a pas confiance. Si on ne vient pas pour gagner, pas la peine d’être là », annonce le joueur de New York. « On a confiance en notre équipe, dans le staff technique. Je suis sûr que c’est pareil pour eux. »