NBC veut faire renaître la nostalgie des années 90 en utilisant l’IA

Ce n’est qu’une question de temps avant que l’intelligence artificielle n’envahisse tous les secteurs de la NBA. L’IA va déjà être présente dans les oreilles des téléspectateurs américains à partir de la saison prochaine.

NBC, qui va redevenir un des diffuseurs de la ligue la saison prochaine après 23 ans d’absence, va miser à fond sur la nostalgie des années 90 et utiliser la voix de Jim Fagan, son mythique annonceur de l’époque, pour ses spots de promotion. Le problème, c’est que Jim Fagan est décédé en 2017 et c’est donc l’IA qui va faire renaître sa voix.

Jim Fagan était notamment celui qui annonçait les affiches des rencontres à venir, ou encore la « voix off » d’émission comme NBA Inside Stuff ou NBA Countdown avec ses Tops 10 des meilleures actions.

NBC a obtenu l’accord de sa famille pour perpétuer cette tradition à partir d’octobre prochain. « Il était très fier de son travail avec NBC Sports, en particulier pour aider à présenter certains des moments les plus mémorables de l’histoire de la NBA » ont réagi ses filles Jana Silvia Joyce et Risa Silvia-Koonin dans un communiqué. « Savoir que sa voix va de nouveau faire partie de ce jeu qu’il aimait, et d’une nouvelle génération de fans qui vont pouvoir en faire l’expérience est particulièrement spécial pour notre famille. »

« Pour de nombreux fans de basket, la voix unique et reconnaissable de Jim évoque immédiatement un profond sentiment de nostalgie dans une période à part de la NBA » a expliqué le président de NBC Sports, Rick Cordella. « Sa voix capturait parfaitement la portée des affrontements de poids lourds et des stars qu’il présentait. »

NBC a précisé qu’elle emploierait également des acteurs doubleurs pour accompagner la voix numérique de Jim Fagan dans sa couverture de la NBA, La chaîne n’en est pas à son coup d’essai puisqu’elle avait déjà employé de l’intelligence artificielle pour recréer la voix d’Al Michaels, autre grand annonceur de NBC, lors des derniers Jeux Olympiques de Paris. Le clin d’œil aux années 90 est complété par le retour du morceau « Roundball Rock » du compositeur John Tesh, musique qui accompagnait les spots de la chaîne pour ses retransmissions de la NBA.

Jamal Crawford, Reggie Miller ou Carmelo Anthony seront eux aux commentaires ou en plateau.