Carmelo Anthony prêt pour sa nouvelle aventure avec NBC

L’info avait fuité il y a un peu moins de trois mois. C’est désormais officiel : NBC va bel et bien accueillir Carmelo Anthony parmi ses consultants la saison prochaine ! Le futur Hall of Famer a confirmé samedi qu’il serait de la partie pour la rentrée en octobre. « Melo » prendra ainsi place aux côtés d’une équipe déjà constituée de Jamal Crawford et Reggie Miller et des commentateurs Mike Tricio et Noah Eagle.

Carmelo Anthony sera ainsi présent en plateau au minimum une fois par semaine tout au long de la saison, playoffs compris, et même plus si affinités.

Même s’il n’a pas remporté de titre NBA, le 10e meilleur scoreur de l’histoire de la ligue dispose d’un beau palmarès, comme d’avoir été dix fois All-Star, trois fois champion olympique, champion NCAA ou sélectionné dans six équipes All-NBA, et aura donc bien des choses à partager pour aider à décrypter les matchs retransmis sur NBC.

La boucle est bouclée

L’ancien joueur des Nuggets, des Knicks, du Thunder, de Rockets, des Blazers et des Lakers commence en tout cas à s’impatienter à l’idée de commencer cette nouvelle aventure, lui qui s’est uniquement illustré jusque-là dans l’exercice dans son podcast, intitulé « 7PM in Brooklyn ».

« J’adore ! C’est vraiment un moment excitant pour moi. Je crois qu’il y a juste le fait de bâtir une équipe, et d’en revenir à un aspect orienté vers l’esprit d’équipe », a-t-il confié au sujet de ses motivations en rejoignant le « pool » NBC. « Parler du jeu, raconter le jeu, faire comprendre le « pourquoi » derrière ce que beaucoup de gens et beaucoup de joueurs font durant un match. Le jeu à l’intérieur même du jeu, je pense qu’il faut en parler ».

Pour Carmelo Anthony, c’est « un juste retour des choses » après avoir dédié plus de vingt ans de sa vie à cette discipline qu’il se voit à présent pouvoir analyser devant une grande audience. Après plus de vingt ans d’absence, c’est également un retour aux sources pour NBC qui va à nouveau pouvoir couvrir l’actualité de la NBA grâce à la répartition du nouveau contrat TV signé avec la ligue. De ce point de vue, ça l’est aussi pour Carmelo Anthony, qui a grandi en regardant la NBA des années 90 dominée par Michael Jordan sur cette même chaîne.

« Regarder la NBA sur NBC quand j’étais jeune a façonné mon amour pour ce jeu. Aujourd’hui, je suis ravi de rejoindre la famille NBC Sports. J’ai toujours utilisé ma voix pour aider à développer le jeu, et je suis impatient d’apporter aux fans une nouvelle perspective alors que nous entrons dans une nouvelle ère de couverture et de programmation de la NBA », a-t-il ajouté.