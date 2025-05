De retour avec le Fever, Caitlin Clark a mis le feu dans l’Iowa

Les fans ont dû braver la chaleur de la Carver-Hawkeye Arena d’Iowa City pour revoir Caitlin Clark fouler le parquet de son ancienne salle. Une salle qui ne possède pas de climatisation et qui n’a donc pas pour habitude d’accueillir des matchs de basket au mois de mai à cause de la chaleur souvent étouffante.

Néanmoins, ce petit détail était loin d’être un souci pour les fans d’Iowa prêt à accueillir leur ancienne star sous les couleurs du Indiana Fever. Pour preuve, les presque 15 000 places de la Carver-Hawkeye Arena ont été vendues en seulement 42 minutes lors de leur mise en ligne en janvier dernier !

Ce dimanche, pour son retour en jeu après le sweep subi en septembre dernier face au Connecticut Sun, Caitlin Clark défiait l’équipe nationale du Brésil. Une rencontre sans suspense au cours de laquelle le Fever s’est très largement imposé 108 à 44.

La star locale a assuré le spectacle avec 16 points, 5 passes et 6 rebonds dont un ultime tir à quasiment 11 mètres du panier dont elle a le secret.

« Je ne sais pas si je prends des tirs à 11 mètres tous les jours, mais des tirs de plus de 9 mètres, c’est sûr », affirme Caitlin Clark après la rencontre. « Cela a créé un bon ‘momentum’ et c’est ce que tout le monde veut voir de Caitlin Clark dans cette salle« , complète sa nouvelle entraîneuse Stephanie White.

Des fans toujours présents

Justement, et malgré la faible opposition, le public de la Carver-Hawkeye Arena a mis une ambiance de folie pour accueillir son ancienne protégée. Depuis sa Draft, en 2024, les fans des Hawkseyes n’ont jamais cessé de la suivre, et il n’est pas rare de voir des spectateurs et spectatrices avec des maillots d’Iowa lors de rencontres du Fever.

« C’est compliqué de mettre des mots sur ce que ça signifie pour moi« , explique Caitlin Clark. « C’est presque bouleversant. Je suis simplement très reconnaissante de revenir dans un endroit qui n’a jamais arrêté de me soutenir. »

Avec ce match riche en émotion, Caitlin Clark a officiellement débuté sa pré-saison, après avoir manqué la première sortie du Fever face aux Mystics, samedi dernier. Il reste encore une rencontre à jouer pour Indiana face au Atlanta Dream avant la reprise de la saison régulière, le 17 mai prochain, avec un duel contre le Chicago Sky d’Angel Reese et de Hailey Van Lith.