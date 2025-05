L’entraîneur Will Hardy prolonge à Utah jusqu’en 2031

Historiquement, Utah est une franchise extrêmement stable, qui fait confiance à ses coachs. Depuis 1982, le club n’a ainsi connu que cinq techniciens : Frank Layden de 1982 à 1988, Jerry Sloan de 1988 à 2011, Tyrone Corbin de 2011 à 2014, Quin Snyder de 2014 à 2022 et Will Hardy depuis 2022.

Une tradition qui va perdurer puisque Shams Charania, d’ESPN, annonce que l’entraîneur de 37 ans vient de parapher une prolongation de contrat de six ans, qui le lie désormais au club jusqu’en 2031 !

« Nous sommes ravis de prolonger le contrat de Will Hardy en tant que coach principal du Utah Jazz jusqu’en 2031. Will est un leader incroyable, quelqu’un qui communique très bien – en particulier avec nos jeunes joueurs – et un ambassadeur fort pour cette franchise. Il a été un partenaire extraordinaire pour Danny (Ainge), Justin (Zanik) et moi-même. Il n’y a personne que nous préférerions voir nous mener à notre objectif ultime, qui est de remporter un championnat NBA ici, dans l’Utah », explique Ryan Smith, le propriétaire.

Malgré son bilan (85 victoires pour 161 défaites en trois ans, et un nombre de victoires en chute d’année en année), Will Hardy est ainsi vu comme l’homme de la situation. Il faut dire que l’ancien assistant d’Ime Udoka à Boston avait mis en place des choses intéressantes… quand il n’a pas dû suivre la politique de « tanking » du club.

Le titre comme objectif

« Le leadership de Will a été inestimable pour notre programme », assure de son côté Danny Ainge, le patron sportif de la franchise de Salt Lake City. « Il a établi une vision pour nos joueurs et une base solide, avec des valeurs fortes, des habitudes de compétitivité et d’un état d’esprit qui pousse à progresser. Il est l’un des jeunes entraîneurs les plus brillants de notre ligue et nous avons une chance inouïe de pouvoir compter sur lui. »

Désormais, Will Hardy va croiser les doigts pour que Utah récolte le premier choix de Draft, et donc Cooper Flagg, lors de la prochaine Draft. Avec 14% de chances d’obtenir le meilleur pick, Utah est à égalité avec Washington et Charlotte, mais le Jazz est par contre assuré de choisir dans le Top 5, grâce au pire bilan de la saison.

Mais récupérer le phénomène de Duke permettrait d’accélérer considérablement la reconstruction du club, et cette remontée vers les sommets que l’entraîneur attend avec appétit.

« Le but pour moi, c’est d’accrocher une bannière au plafond du Delta Center » disait-il récemment. « Je travaille avec cette mentalité, pas seulement comme entraîneur, mais en m’investissant aussi dans la communauté. »