Will Hardy espère rester sur le banc du Jazz… jusqu’au titre

Le Jazz vient de boucler la pire saison de son histoire avec un bilan de 17 victoires pour 65 défaites, mais la motivation de Will Hardy n’est pas atteinte et il compte bien s’établir sur le banc du Jazz pendant encore de nombreuses années. Arrivé en 2022, il est sous contrat jusqu’au terme de la saison 2026/27.

Depuis son arrivée, il n’a pourtant connu ni le « play-in », ni les playoffs. Pas de quoi empêcher Will Hardy de vouloir rester à long terme à Salt Lake City, comme il l’a évoqué durant sa conférence de presse de fin de saison.

« Je ne vais aller nulle part. Je me suis engagé et je suis sous contrat. J’ai dit à Ryan Smith [le propriétaire de l’équipe], Danny Ainge et Justin Zanik [le GM] que je voulais rester aussi longtemps que possible. »

Travailler avec le titre dans le viseur

En NBA, tout va très vite et rares sont les entraîneurs qui parviennent à s’établir longtemps dans la même ville. À Utah, la tradition est néanmoins de laisser du temps aux coachs, Frank Layden, Jerry Sloan ou encore Quin Snyder ayant eu du temps pour travailler. Et Will Hardy espère ainsi qu’on continuera de lui faire confiance.

« Le but pour moi, c’est d’accrocher une bannière au plafond du Delta Center », rêve Will Hardy« Je travaille avec cette mentalité, pas seulement en tant qu’entraîneur, mais en m’investissant également dans la communauté. »

Bien évidemment, la longévité de Will Hardy dans l’Utah va dépendre des résultats de l’équipe, mais, pour le moment, il dispose de la confiance des joueurs et du « front office ».

« C’est un incroyable enseignant, mais aussi un excellent partenaire », évoque Justin Zanik à propos de son coach. « Même si on est une jeune équipe et que parfois, on ne fait pas les choses correctement, il pousse ses joueurs à jouer dur et à s’investir tout au long de la saison, peu importe le résultat. »