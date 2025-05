Andrew Nembhard a pourri la vie de Donovan Mitchell

S’il a encore été impressionnant par sa justesse en attaque et ses tirs également « clutch », Tyrese Haliburton n’a pas oublié de féliciter deux de ses plus précieux lieutenants sur ce Game 1 : Aaron Nesmith (17 points) et Andrew Nembhard (23 points). Les deux ont eu des passages décisifs en deuxième mi-temps, et c’est d’ailleurs ce qui a fait la force d’Indiana : le danger est venu de partout, du début à la fin !

« Ils shootent avec beaucoup de confiance en ce moment. Aaron était un peu souffrant du dos, et je le félicite pour sa performance et pour avoir su surpasser ça, en particulier en deuxième mi-temps où il a été énorme avec les tirs importants qu’il a mis en troisième quart-temps » analyse Tyrese Haliburton. « Et Drew fait simplement du Drew ! Il est tout le temps incroyable, mais particulièrement durant les playoffs, défensivement aussi. Son niveau de concentration est incroyable en ce moment. Il fait vraiment du bon boulot à laisser le jeu venir à lui, prendre ses tirs avec confiance. Et il est vraiment la « tête du serpent » défensivement pour nous ».

Facteurs X de la rencontre, Aaron Nesmith et Andrew Nembhard ont aussi mené la vie dure à Donovan Mitchell, orphelin de Darius Garland, toujours blessé à un gros orteil.

Si « Spida » plante 33 points, c’est avec un moyen 13 sur 30 aux tirs, dont un vilain 1 sur 11 à 3-points ! Dès qu’il passait la ligne médiane, Andrew Nembhard était collé à lui. Et lorsque ce dernier soufflait ou était dépassé, c’est Aaron Nesmith qui prenait le relais, comme sur ce contre au début du 3e quart-temps.

Andrew Nembhard se sublime en playoffs

Bien pris, Donovan Mitchell a rendu hommage à Andrew Nembhard. « Il fait 5 sur 6 à 3-points et il a rentré des tirs importants… Mais bon, il fait ça tout le temps », rappelle Donovan Mitchell. « Il l’a fait l’an dernier contre les Knicks, et il a quasiment tourné en triple-double contre les Celtics. Il est costaud… Évidemment, on sait ce qu’il apporte en défense, mais quand il est capable de leur donner ça en attaque… c’est énorme. Ça ouvre la voie pour Tyrese, qui peut alors pénétrer et créer. »

Pour Andrew Nembhard, tout part de la circulation de la balle. « Je trouve qu’on a bien fait circuler la balle, et tout était en rythme » explique-t-il à propos de sa performance. « Quand tout le monde touche la balle, il y a une meilleure énergie. J’ai pu me créer de l’espace et prendre de bons tirs. En défense, an a essayé de les gêner au maximum, de jouer dur, de courir partout, de se couvrir les uns les autres. Juste leur rendre la tâche difficile. »