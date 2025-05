Playoffs NBA 2025 | Le calendrier des demi-finales de conférence

Cleveland, Boston, New York, Indiana, Oklahoma City, Denver, Minnesota et donc Golden State. Voici les huit équipes encore en lice pour le titre final, et qui vont désormais s’affronter lors des demi-finales de conférence.

Ça a déjà commencé entre les Cavaliers et les Pacers, avec une première victoire de la troupe de Tyrese Haliburton, alors que les Warriors décrochaient le dernier ticket en allant s’imposer à Houston.

Voici en tout cas le calendrier complet des demi-finales de conférence, à suivre sur beIN Sports et le League Pass.

Comme toujours, les horaires indiqués sont ceux de la nuit. Exemple : un match indiqué un lundi à 02h00 sera dans la nuit de lundi à mardi.

DIMANCHE 4 MAI

Cleveland – Indiana (112-121)

LUNDI 5 MAI

Boston – New York (01h00)

Oklahoma City – Denver (03h30)

MARDI 6 MAI

Cleveland – Indiana (01h00)

Minnesota – Golden State (03h30)

MERCREDI 7 MAI

Boston – New York (01h00)

Oklahoma City – Denver (03h30)

JEUDI 8 MAI

Minnesota – Golden State (02h30)

VENDREDI 9 MAI

Indiana – Cleveland (01h30)

Denver – Oklahoma City (04h00)

SAMEDI 10 MAI

New York – Boston (21h30)

Golden State – Minnesota (02h30)

DIMANCHE 11 MAI

Denver – Oklahoma City (21h30)

Indiana – Cleveland (02h00)

LUNDI 12 MAI

New York – Boston (01h30)

Golden State – Minnesota (04h00)

MARDI 13 MAI (si nécessaire)

Cleveland – Indiana (à déterminer)

Oklahoma City – Denver (à déterminer)

MERCREDI 14 MAI (si nécessaire)

Boston – New York (à déterminer)

Minnesota – Golden State (à déterminer)

JEUDI 15 MAI (si nécessaire)

Indiana – Cleveland (à déterminer)

Denver – Oklahoma City (à déterminer)

VENDREDI 16 MAI (si nécessaire)

New York – Boston (02h00)

SAMEDI 17 MAI

DIMANCHE 18 MAI (si nécessaire)

Cleveland – Indiana (à déterminer)

Oklahoma City – Denver (à déterminer)

Golden State – Minnesota (à déterminer)

LUNDI 19 MAI (si nécessaire)

Boston – New York (02h00)

MARDI 20 MAI (si nécessaire)

Minnesota – Golden State (02h30)