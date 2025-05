Karl-Anthony Towns se fiche du nombre de tirs qu’il prend

À New York, Jalen Brunson a bel et bien activé le mode playoffs depuis deux semaines (31.5 points et 8.2 passes, contre 26.0 points et 7.3 passes en saison régulière), ce qui a eu pour effet de faire baisser les statistiques de Karl-Anthony Towns.

Passé de 24.4 points, 12.8 rebonds et 3.1 passes à 19.7 points, 10.0 rebonds et 1.7 passe entre la saison régulière et les playoffs, « KAT » ne se dit toutefois pas gêné par la chose.

« Je me concentre sur la victoire, donc tant qu’on gagne, ça me va » a indiqué le pivot All-Star, qui joue plus (38 minutes, contre 35 auparavant) mais qui shoote également moins (15 tirs, contre 17 auparavant). « Tout ce que je sais, c’est que tant qu’on gagne, tout est bon. »

Plus impliqué en défense (1.3 contre et 1.2 interception en playoffs, contre 1.0 interception et 0.7 contre en saison régulière), Karl-Anthony Towns a malgré tout su se montrer décisif contre les Pistons au premier tour. Notamment dans le Game 3, avec ses 31 points, ou dans le Game 6, avec son implication dans les tâches « secondaires ».

La clé des Knicks contre Boston ?

De quoi satisfaire son coach, Tom Thibodeau : « Quand un deuxième ou troisième défenseur arrive, je ne veux pas qu’il essaie de shooter au-dessus de trois joueurs, mais je veux qu’il fasse la passe » a-t-il expliqué. « S’il le fait, il aide l’équipe et c’est sans doute la chose la plus importante. J’ai trouvé que KAT avait fait un gros Game 6 si vous vous concentrez sur ses rebonds et sa défense en fin de match. C’était énorme pour nous. Énorme. »

Sorte de baromètre des Knicks dans ces playoffs, car ces derniers sont en 3-0 quand il marque plus de 20 points mais en 1-2 quand il ne le fait pas, Karl-Anthony Towns est conscient qu’il aura un rôle primordial à jouer dans la série contre les Celtics, en demi-finale de conférence.

Mais le plus important aux yeux de Jalen Brunson, c’est de garder le bon état d’esprit, avec ou sans points et avec ou sans tirs. Comme quand il a arraché 15 rebonds (dont 5 offensifs) lors du Game 6 à Detroit.

« On ne peut pas laisser l’attaque ou nos paniers dicter la façon dont on joue dur ou les choses que l’on peut contrôler » a ainsi estimé le capitaine new-yorkais. « J’ai la sensation que beaucoup de gars dans cette équipe ont cet état d’esprit et nous devons l’avoir, parce que plus on ira loin en playoffs, plus les matchs seront compliqués, donc on ne peut pas laisser ces petites choses affecter notre manière de jouer. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 ☆ MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 ☆ MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 ☆ MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 ☆ MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 ☆ NYK 72 35 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.