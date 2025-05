Trophées de fin de saison : trois lauréats connus cette semaine

On ne sait toujours pas quand la NBA désignera le MVP 2025 puisque le plus prestigieux des trophées ne fait partie des trois qui seront remis cette semaine. La ligue a ainsi annoncé que lundi sera dévoilé le nom du nouveau Coach Of The Year. Sont en lice pour succéder à Mark Daigneault : Kenny Atkinson (Cavaliers), JB Bickerstaff (Pistons) et Ime Udoka (Rockets). Ce sera à 0h30 dans la nuit de lundi à mardi sur TNT.

Deux autres récompenses seront annoncées cette semaine. Mardi, on connaîtra le nom du dirigeant de l’année (Executive Of The Year), et peut-être que Rob Pelinka sera élu pour avoir arraché Luka Doncic de l’effectif de Dallas. Mercredi, ce sera au tour de remettre le Social Justice Champion Award. Pour succéder à Karl-Anthony Towns, il y a cinq joueurs : Bam Adebayo (Heat), Harrison Barnes (Spurs), Chris Boucher (Raptors), Jrue Holiday (Celtics) et CJ McCollum (Pelicans).

Le lauréat de ce prix reçoit le trophée Kareem Abdul-Jabbar. Il récompense un joueur actuel de la NBA pour son engagement en faveur de la justice sociale et pour la poursuite de la mission de vie d’Abdul-Jabbar : « mobiliser, autonomiser et promouvoir l’égalité pour les personnes et les groupes historiquement défavorisés. »