Un changement de coach payant pour les Nuggets

La fin justifie les moyens, et à Denver, le renvoi de Mike Malone (et du GM Calvin Booth) n’aura pas été synonyme d’élimination. A trois matches de la fin de la saison régulière, la direction des Nuggets avait provoqué un séisme en se séparant de son coach pour le remplacer par David Adelman. Un choix finalement payant puisque l’équipe a évité le « play-in », et l’avantage du terrain lui a permis de s’imposer en sept manches face aux Clippers.

« Si nous n’avions pas fait ces changements, on aurait été incapables d’atteindre un Game 7 » a lancé un dirigeant de la franchise à ESPN. A demi-mots, Nikola Jokic a reconnu que ce changement avait été bénéfique. « Je pense que le propriétaire voulait changer quelque chose, changer l’énergie et sans doute qu’il a réussi » avoue le Serbe. « Il a obtenu le résultat qu’il souhaitait. »

La force de Denver ? La modestie dans la confiance

Cette qualification, c’est aussi la victoire, au propre comme au figuré, de David Adelman. Promu « head coach », il sait qu’il est en sursis et que son expérience à la tête de l’équipe pourrait s’arrêter dès cet été. Mais cette qualification en demi-finale de conférence et l’adhésion du groupe en son projet le rapprochent d’une prolongation de contrat.

« Tout le monde a apporté quelque chose, et quand c’est le cas, tu sais que tes deux meilleurs joueurs vont finir par se mettre en route. Et c’est ce qui s’est passé. Je suis vraiment fier des gars… C’était une folle série et c’est génial de gagner. C’était mémorable, mais on n’a pas vraiment le temps d’y penser car on part pour OKC » a-t-il confié après la victoire de ses joueurs.

Pour lui, le groupe a retrouve l’état d’esprit de 2023 avec davantage d’humilité : « Il y a beaucoup de modestie dans la confiance là-dedans. Il faut aborder ces matchs avec un grand respect pour ceux qui sont de l’autre côté du couloir, pour ce dont ces gars sont capables. Mais il ne faut pas non plus entrer dans le match sans se dire : ‘Oui, on peut le faire.’ On l’a déjà fait, on a déjà vu ça, on est déjà passés par là, et on a réussi. »