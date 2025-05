Les Warriors ont pris leurs affaires pour rejoindre Minnesota…

Les Warriors avaient, semble-t-il, fait le plus dur en remportant les deux matches à domicile pour mener 3-1. Mais, après avoir balancé le Game 5, ils ont perdu la sixième manche et se retrouvent désormais au bord du précipice, avec un Game 7 à jouer et à gagner à Houston. Toute la saison se joue donc dimanche soir. La tension est forte, sauf dans les mots Jimmy Butler.

« On va gagner ou perdre ensemble. Je sais qu’on va gagner ensemble ce dimanche », annonce-t-il. « On est bien, on a le sourire. On écoute de la musique, on sourit à la vie. On est prêt à se battre. Les choses n’ont pas été dans notre sens, d’accord, on sera prêt pour ce match. On va faire tourner cette rencontre dans notre sens. »

L’ancien joueur des Bulls veut que le collectif californien tienne bon dans ce Game 7 quand Steve Kerr ne doute pas que ce sera le cas. « Être soudé, ensemble, ne sera pas un problème », indique le coach. « Cette équipe est connectée et a tout vécu. La frustration est arrivée dans le Game 6, on l’a bien vu. Ce langage corporel, on ne peut pas se le permettre dans le Game 7. On doit rester ensemble. »

« On a pris nos affaires pour une semaine, pour partir dans le Texas et, on l’espère, à Minnesota juste après »

Steve Kerr « aime les chances » de son groupe, tandis que Jimmy Butler prévient que la confiance des Warriors est « très haute ». « C’est gagner ou rentrer à la maison. On sait à quel point notre équipe est bonne. Certains joueurs ont déjà connu plusieurs fois ces moments dans le passé », rappelle l’ailier.

Preuve que la confiance est forte, Stephen Curry indique qu’ils ont déjà un peu la tête à Minneapolis, pour la demi-finale de conférence. En tout cas, ils ont fait le nécessaire pour s’envoler vers le Minnesota pour le Game 1 face aux Wolves.

« On a pris nos affaires pour une semaine, pour partir dans le Texas et, on l’espère, à Minnesota juste après. C’est notre approche », raconte le meneur de jeu. « On est tous excité car on est encore en vie après deux matches qu’on a ratés. »