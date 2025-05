Bronny James veut continuer d’apprendre de son père

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais la saison NBA actuelle n’est pas encore terminé que la suite de la carrière de LeBron James et sa potentielle prolongation pour la saison suivante (avec une « player option » à 52.6 millions de dollars) sont déjà un sujet d’actualité.

Il l’est d’autant plus pour Bronny James, qui a vécu sa première saison NBA aux côtés de son père, une grande première ! Plus que jamais, le « King » a été un guide pour son fils et ce dernier se rend compte aujourd’hui de la chance qu’il a eue de pouvoir apprendre du meilleur scoreur de l’histoire de la NBA.

« C’est un privilège. D’avoir pu apprendre de lui, pas seulement en tant que joueur, mais en tant que père », a-t-il déclaré. « C’est un type de relation différente. J’essaie d’en tirer le meilleur parti, parce que c’est quelque chose que beaucoup de personnes ne peuvent pas avoir. C’était une expérience incroyable pour moi, et j’ai hâte de continuer à apprendre de lui, qu’il revienne ou pas ».

Bronny James veut prouver qu’il a sa place en NBA

Pour sa part, au moment de faire le bilan de sa première saison, Bronny James est conscient qu’il doit encore beaucoup travailler après une saison très discrète, à 2.3 points, 0.7 rebond et 0.8 passe décisive en moyenne sur 27 matchs. Il s’est en revanche affirmé en G-League (21.9 points à 38% à 3-points, 5.2 rebonds et 5.4 passes décisives par match), ce qui lui a permis de concrétiser ses progrès sur un match face aux Bucks en mars dernier avec 17 points, 3 rebonds et 5 passes décisives.

Entre son malaise cardiaque survenu en 2023 et tout l’engouement autour de sa première saison aux côtés de son père, Bronny James a avoué avoir perdu pied.

« Je me suis retrouvé sous pression, et ça a un peu pris le dessus sur moi », a-t-il poursuivi, tout en connaissant la clé du succès pour s’en tirer la tête haute. « Je vais garder la tête dans le guidon et travailler. Le travail vous évite d’être distrait par tout le reste. J’aime venir à la salle et travailler, parler à mes coachs et faire de la vidéo. Tout ce qui peut m’aider à m’améliorer chaque jour. Cela m’évite d’être distrait pour toutes ces choses. Je vais donc continuer à faire ça et voir où ça me mène. Pour l’instant, ça se passe bien ».« Montrer que j’ai ma place. C’est tout ce que j’ai essayé de prouver ».

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Bronny James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 27 7 31.3 28.1 78.6 0.1 0.5 0.7 0.8 0.5 0.3 0.5 0.1 2.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.