LeBron James dédie sa saison à son fils Bronny

Même s’il a manqué le premier entraînement avec son équipe de USC à l’université, Bronny James va bien. LeBron James l’a confirmé lors du « media day » des Lakers, en donnant des nouvelles de son fils, victime d’un arrêt cardiaque sur les parquets en juillet.

« Il va très bien », a expliqué la star des Lakers. « Il a commencé la rééducation, après son opération, pour revenir sur les parquets avec ses coéquipiers et USC. Il est sur la bonne voie. L’été a été évidemment riche en émotions pour notre famille. Mais on est heureux de voir où il en est aujourd’hui et impatient de voir ce que l’avenir lui réserve. »

Bronny James souffre d’une « malformation cardiaque congénitale », qui pouvait « être traitée », ce qui a été le cas si l’on suit les propos de LeBron James, qui a évoqué l’opération de son fils.

Seule la famille compte

Ce dernier va-t-il pouvoir revenir assez vite pour, comme cela était prévu avant cette mauvaise nouvelle, faire ses preuves en NCAA avant de rejoindre la NBA en 2024 ? C’est encore flou, mais la star des Lakers annonce que son fils sera très présent dans son esprit cette saison.

« Rien ne compte plus que ma famille. Je vais dédier cette saison à Bronny, après l’incident de cet été. Tout cela remet les choses en perspective. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, à ce moment-là, il n’y a plus que la famille. On a traversé beaucoup de choses ces derniers mois. C’était très important pour lui bien sûr, mais pour moi et ma famille aussi. »