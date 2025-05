L’apprentissage à vitesse grand V des Rockets

Une heure et demie avant le Game 6 entre les Warriors et les Rockets, Ime Udoka a calmement expliqué le message qu’il avait partagé à ses joueurs depuis le début de la série et qu’il a répété avant ce match capital.

« Notre manière de jouer a fonctionné toute la saison, ce n’est pas le moment de réinventer quoi que ce soit, » a-t-il insisté. « Il va y avoir des hauts et des bas, mais nous devons être aussi le plus réguliers possible. On a pu faire une grosse session vidéo après le Game 4 pour montrer aux joueurs ce que nous devons corriger et depuis on est bien meilleur. »

Les Rockets ont basé leur succès sur la cinquième meilleure défense de la ligue cette saison et une domination au rebond pour se créer des paniers faciles plutôt que de devoir attaquer sur demi terrain. Cette nuit, ils ont imposé leur identité aux Warriors dans une victoire bien plus large que ce que le score laisse croire.

Les Rockets ont provoqué 17 ballons perdus qu’ils ont convertis en 22 points. Et ils ont pris 11 rebonds offensifs qui leur ont donné 19 points. Leur défense de zone imposante, avec Steven Adams en son cœur, a rendu l’attaque de Golden State hésitante.

Rigueur et simplicité

Lors de leurs trois défaites, les Rockets avaient manqué de rigueur à des moments clés qui avaient permis aux Warriors de prendre l’ascendant. En particulier lors des Game 3 et 4 au Chase Center, ils étaient devant au score avant de perdre le contrôle du match. L’adage veut, qu’en playoffs, toutes les possessions sont capitales. Les Rockets en ont fait le douloureux apprentissage.

« Être rigoureux, prendre la bonne décision sur chaque action, jouer simple, c’est le thème des playoffs pour nous. Et pour ça, on doit être fort mentalement, » partageait Ime Udoka avant le match. « Lors du dernier match ici, on a encaissé un 13-2 pour entamer le match, et un 18-1 pour entamer le troisième quart temps. On sait que c’est une équipe qui se nourrit de balles perdues, de tirs rapides pour courir, mettre des gros tirs pour faire des runs. On doit être fort mentalement pour éviter ces temps faibles. »

À l’exception d’un 11-0 de Stephen Curry qui a ramené les Warriors à égalité en fin deuxième quart-temps, les Rockets n’ont laissé que très peu de chances aux Warriors de revenir. Golden State est revenu à -2 plusieurs fois mais ils n’ont jamais pu passer devant. À chaque fois, Fred VanVleet a marqué un 3-points important ou Steven Adams et Alperen Sengun sont allés chercher des rebonds offensifs pour stopper les assauts des Warriors.

Non seulement, les Rockets ont récupéré la plupart des balles qui traînent, mais ils ont aussi fait payer les Warriors sur ces actions.

« Ils ont dû marquer 20 points sur ce genre d’action, » pestait Draymond Green. « Pour battre cette équipe, vous devez multiplier les efforts, lors des deux derniers matchs, nous ne l’avons pas fait. »

Porter l’estocade

Jusqu’ici les Warriors avaient remporté tous les matchs serrés de cette série. Lors du Game 1, quand Houston était revenu à -2 avec trois minutes à jouer, Golden State avait répondu par un 7-0 pour aller chercher la victoire. Lors du Game 3, les Warriors ont terminé la rencontre sur un 17-7. Et lors du Game 4, les Warriors avaient capitalisé sur les nombreuses erreurs de Houston pour finir sur un 12-5.

« Dans ce genre de match, vous devez savoir encaisser le premier coup, surtout à l’extérieur où vous devez frapper en premier. Dans cette salle, on a été réactifs. Ce soir, nous devons êtres proactifs, » prévenait Ime Udoka.

Dans un troisième quart-temps de haut niveau, les Warriors ont réussi à grappiller leur retard pour revenir à -2 avant le dernier quart-temps. Cette fois, les Rockets n’ont pas manqué la dernière ligne droite. Ils ont entamé cette dernière période sur un 20-5, frappant les premiers comme l’avait demandé leur entraineur.

La première action du dernier quart-temps est symbolique de ce Game 6. Les vétérans de Golden State ont complètement oublié Fred VanVleet, alors à 4/5 à 3-points, lui offrant un 3+1 qui a tué le momentum que les Warriors avaient créé en fin de troisième quart-temps. C’était le premier coup porté par Houston. Ils ont enchainé en limitant Golden State sans le moindre panier pendant près de sept minutes pour les mettre K.O.

Une autre nouveauté : un Game 7

L’ambiance état au beau fixe dans le vestiaire de Houston après la rencontre. Il y avait quelque chose dans l’air, une sensation d’invincibilité, la preuve que ce qu’ils rabâchaient depuis une semaine n’étaient pas simplement des mots. Dans ce Game 6, on a vu les Rockets grandir devant nos yeux et livrer un match plein, dos au mur à l’extérieur.

Dans la nuit de dimanche à lundi, ils seront de retour sur leur parquet pour le premier Game 7 de la plupart des jeunes joueurs de leur rotation. Sauront-ils apprivoiser la pression singulière de ce moment ?

« Vous rêvez toujours de ce type de moment, ce sont les meilleurs moments, » décrivait un Fred VanVleet serein. « J’ai la chance d’avoir joué dans de nombreux matchs importants pour rester calme et savoir comment être prêt pour ce genre de lendemain. Depuis que je suis arrivé ici, j’ai vu mes coéquipiers grandir, apprendre et répondre à tous les défis. Ils seront prêts pour ce Game 7. »

Propos recueillis à San Francisco.