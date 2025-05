Le MVP de la nuit | Fred VanVleet, la réponse d’un champion

Stephen Curry, Draymond Green et Steve Kerr vont peut-être en faire des cauchemars, mais comme en 2019, en finale NBA, Fred VanVleet est en train de leur jouer un mauvais tour… Cette nuit, l’ancien champion NBA a signé un troisième match de suite à 25 points et plus, et il a fait très mal aux Warriors au début du 4e quart-temps avec ce 3+1 pour donner huit points d’avance, mais aussi en étant au coeur du 17-5 qui va assommer les Warriors quelques minutes plus tard.

« Il fallait juste tout leur rendre compliqué » explique-t-il à propos du dernier quart-temps. « Évidemment, on sait ce qu’ils apportent. Il faut tout contester, chaque tir. On a utilisé notre duo de grands pour protéger le cercle et prendre les rebonds, et de l’autre côté, rester en mode attaque. Je pense que notre jeunesse et notre athlétisme peuvent les user au fil du match, et on a su en profiter en fin de rencontre. »

Un vrai rôle de mentor

Comment explique-t-il sa montée en puissance dans cette série avec ce Game 6 abouti : 29 points, 8 rebonds et 8 passes à 7 sur 13 aux tirs ? « Je mets mes tirs » répond-il tout simplement. « Je continue à être agressif, je trouve mon rythme, je prends ce que la défense me donne. Et quand je suis en rythme, je peux être en réussite. Mes coéquipiers posent de bons écrans, me trouvent dans de bonnes positions. Et j’arrive à marquer pour donner ce coup de boost offensif qu’on avait besoin d’avoir. Il faudra le refaire. »

Clairement, « FVV » justifie l’énorme investissement de ses dirigeants avec son adresse donc, mais aussi sa pression défensive et son métier. Après un début de série compliqué, les Rockets ont retrouvé de l’allant et du sang froid. Fred VanVleet, comme Steven Adams d’ailleurs, en est le garant.

« La concentration. Une concentration extrême, l’attention aux détails… » énumère-t-il à propos des conseils donnés à ses jeunes coéquipiers. « Il faut rester sur leur dos, les encadrer au maximum, et leur rappeler qu’on n’a encore rien fait. Il faut les calmer, leur dire qu’il faut retourner au boulot, se reposer, et se préparer à recommencer. Rester calmes, confiants, mais concentrés. »