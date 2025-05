Le lieutenant Norman Powell a parfaitement accompli sa mission

Il y a eu les prestations de patrons de James Harden et Kawhi Leonard, 55 points à eux deux. Il y a eu Nicolas Batum, le facteur X total, précieux dans tous les secteurs du jeu. Mais les Clippers n’auraient sans doute pas pu non plus décrocher la victoire lors du Game 6 contre les Nuggets sans la très belle rencontre de Norman Powell. Le troisième larron offensif de Los Angeles a pleinement rempli son rôle jeudi, notamment en deuxième période.

Il termine avec 24 points, son meilleur total depuis le début de ce premier tour, le tout sans forcer, à 9/15 au tir. L’ailier a profité de l’aimant James Harden sur la défense des Nuggets pour trouver de bonnes positions, mais plus encore des espaces. « On a insisté à écarter le jeu, c’était notre plan de jeu depuis le début de la série » a-t-il expliqué aux médias après la rencontre. « À chaque fois que je touche le ballon, j’attaquais simplement vers le cercle. »

Le dunk, puis le tir du match

La recette est efficace, alors qu’il s’est « contenté » de six tentatives à 3-points dans cette sixième rencontre. Pas en réussite derrière l’arc dans le premier quart-temps (0/3), Norman Powell a su s’ajuster au retour des vestiaires pour peser de tour son poids en deuxième période. C’est lui qui sonne la charge dans le troisième quart-temps pour prendre le relais des 21 points de James Harden au repos, et creuser l’écart. Et c’est sur un dunk en puissance sur la tête de Jamal Murray et de Christian Braun que les Clippers ont pu atteindre la première fois huit points d’avance dans ce match, un matelas auquel ils se sont accrochés jusqu’au buzzer final.

« Je suis concentré à faire la prochaine action, c’est ce que je fais » a-t-il assuré pour décrire ses sentiments sur son action, créditée d’une place sur le podium du Top 5 de la nuit par la NBA. « Les gens se laissent parfois emporter par mes paniers à 3-points ou autre chose. Mais je me suis fait un nom en dunkant sur mes adversaires quand je suis arrivé dans cette ligue. »

BLOCKED BY ZU

DUNKED BY NORM pic.twitter.com/EHxhucP46Y — LA Clippers (@LAClippers) May 2, 2025

Dans une soirée où des t-shirts à son effigie ont été distribués dans l’Intuit Dome, Norman Powell ne s’est pas laissé emporter ou griser par l’enjeu, avec 16 points en deuxième période.

Surtout, il s’est rattrapé de sa bévue lors du Game 5 où une balle perdue puis une faute sur la contre-attaque dans le quatrième quart-temps avaient mis fin à tout espoir de retour des siens, alors que les Clippers venaient de repasser sous les dix points d’écart. Ce jeudi, Powell a renversé les rôles en inscrivant le tir de loin qui a scellé le sort de la partie, à un peu moins de deux minutes de la fin, juste avant le buzzer de la possession.

« J’étais simplement concentré à gagner » a-t-il résumé à plusieurs reprises devant les micros. « Je tire de la fierté dans le travail que je fais, à être prêt pour ces moments forts, être présent pour mes coéquipiers quand ils en ont le plus besoin. Si vous regardez ma carrière en playoffs, j’ai été capable de le faire dans des matchs importants, peut-être importe si mon rôle changeait, comme titulaire ou en sortie de banc. Cela m’a préparé pour des moments comme celui-ci. »

Très bon à Los Angeles, décevant à Denver

L’ailier de 31 ans va désormais devoir amener pareil écot hors de l’Intuit Dome pour le Game 7 décisif à Denver samedi soir. Car si Norman Powell fait son travail à la maison dans cette série (20, 22 puis 24 points), c’est une toute autre histoire dans les Rocheuses, où il a été à la peine lors des trois matchs à l’extérieur de Los Angeles (12.3 points à 39.5 % au tir).

« On peut reprendre les deux premiers matchs à Denver, comment on doit jouer et nous battre » explique-t-il pour aborder cette ultime rencontre. « Et on peut reprendre le Game 5 et savoir tout ce que l’on ne doit pas faire. Notre mentalité doit être la même ici à Los Angeles. Pas de contretemps, pas de relâchement, on garde le pied sur l’accélérateur. Nous avons le plan pour gagner, on sait ce que l’on doit faire. »

À savoir faire mieux que l’histoire récente des Clippers, vaincus lors de trois de leurs quatre derniers Game 7, le dernier à… Denver en 2020.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.