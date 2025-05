Les actions les plus spectaculaires de ce Top 5 ont eu lieu à Detroit, dans la belle rencontre entre les Pistons et les Knicks. On retrouve le dunk, main gauche, en contre-attaque de Mikal Bridges ou le shoot à 3-pts au buzzer de Malik Beasley.

Néanmoins, c’est évidemment le shoot décisif à 3-pts, après un dribble croisé pour éliminer Ausar Thompson, à cinq secondes de la fin, d’un superbe Jalen Brunson, qui prend la première place. C’est le tir du match et de la qualification de New York.