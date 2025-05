Contrer la zone des Rockets, la première mission des Warriors

Même s’ils ont rapidement accepté l’idée de « balancer » le Game 5 à Houston après la première mi-temps parfaite des Rockets, les Warriors n’ont pas pour autant envoyé à la poubelle la performance de cette rencontre. Il y a des leçons à en tirer, malgré une séance vidéo peu utile.

« Ce n’était pas si révélateur que ça. On n’était pas dedans et on le savait déjà pendant le match, donc je ne suis pas sûr qu’on ait appris grand-chose », concède Steve Kerr sur ce visionnage des images de la rencontre.

Le principal souci des Warriors dans ce match fut l’attaque de la défense de zone, quand Houston a aligné ensemble Alperen Sengun et Steven Adams. Les 10 shoots en 25 minutes de Jimmy Butler n’ont pas été suffisants. Pareil pour Stephen Curry, aphone pendant de longues minutes avant de marquer son premier panier en milieu de deuxième quart-temps. Le meneur de jeu a pris 12 shoots, et avec Jimmy Butler, ils ont terminé à un faible 6/22 au tir.

Parfois, ils n’ont pas touché le ballon sur une possession entière…

« Je ne suis pas un grand fan de ça. Je préfère quand chacun touche le ballon, ou au moins une fois pour l’un des deux », aimerait Steve Kerr. « On en a parlé pendant toute la saison, de jouer avec les mouvements de Stephen Curry, qui attire tellement l’attention. Quand Butler est arrivé, c’est devenu un mantra. »

Ne pas laisser la zone priver Golden State de ses forces

« Je n’ai pas été assez bon pour lui donner le ballon », indique le coach de Golden State en évoquant la prestation de l’ancien de Miami. « On s’est dispersé offensivement et Jimmy s’est un peu perdu. Ce n’est pas très compliqué : on doit lui donner la balle et des espaces. »

Pendant l’entraînement de jeudi, les Warriors ont donc travaillé face à une défense de zone, pour se préparer. « On a besoin d’avoir un meilleur spacing. On a plutôt bien attaqué la zone dans cette série, avec de bons shoots. L’idée de la zone, c’est de pousser les équipes à jouer des actions qui ne sont pas leurs systèmes habituels. Les playoffs, c’est priver les équipes de leurs forces », analyse Steve Kerr.

Et si une des clés était également de relancer Draymond Green, d’en refaire une plaque tournante ?

« On peut clairement mettre Draymond en position de faire le jeu. On en a parlé, on a fait quelques actions à l’entraînement pour le placer dans des situations où il peut faire le jeu comme il le fait habituellement », conclut l’entraîneur californien en amont du Game 6 décisif, que les Warriors joueront cette fois à domicile.