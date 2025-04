Tyrese Haliburton attire encore les comparaisons avec Reggie Miller

« Il n’a pas peur, il me rappelle beaucoup Reggie. » La petite phrase est lâchée par Rick Carlisle au moment d’analyser la folle fin de match signée par les Pacers dans ce Game 5 éliminatoire face aux Bucks. Un journaliste lui demande alors d’aller plus loin dans sa comparaison entre Tyrese Haliburton et l’ancienne légende locale, Reggie Miller.

« L’apparence physique est un aspect, sans manquer de respect envers l’un ou l’autre. Reggie est l’un des gars les plus durs que j’ai vus en NBA. Surtout quand on prend en compte sa morphologie fine. Mais il avait cette force et une volonté d’acier », décrit le technicien des Pacers, coach de l’ancienne gâchette à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

« Il allait trouver un moyen d’obtenir un tir, d’aller sur la ligne des lancers-francs, se démener sur le terrain pour obtenir un stop quand tu en avais absolument besoin de la part d’un grand joueur. Et Ty a beaucoup d’attributs similaires. Il est plus costaud que vous ne le pensez. Il a une mentalité vraiment solide », poursuit le coach.

Son joueur en a fait une bonne démonstration la nuit passée. Alors qu’il était à la peine avec son tir extérieur (2/10), arrosant carrément durant la prolongation, le meneur de jeu a fini le travail en pénétration. D’abord avec son dunk pour égaliser à la fin du temps réglementaire, puis avec sa pénétration de la gagne devant Giannis Antetokounmpo. Avec ses 26 points (10/22 aux tirs) et 9 passes, il a été l’homme clé de cette victoire qualificative.

Ce joueur veut avoir la responsabilité d’être le visage de la franchise

Son coach voit en sa grosse fin de match un moyen de renforcer son statut de pierre angulaire de la franchise, comme Reggie Miller l’avait été avant lui. Rick Carlisle se souvient alors de l’ancienne Market Square Arena où évoluait l’équipe locale jusqu’en 1999.

« Il y avait une photo de Reggie tenant le ballon sur le côté. C’était la seule image d’un joueur des Pacers. Cela représente le fait que ce joueur veut avoir la responsabilité d’être le visage de la franchise. Avec la façon dont Ty joue, on peut dire qu’il veut la responsabilité d’être ce gars-là. Même quand c’est difficile, il ne doute jamais de ce en quoi il croit et il continue d’attaquer, de se battre. Aucun meilleur exemple que les 40 dernières secondes ce soir », livre le coach.

Son meneur apprécie ces commentaires et sait qu’à chaque exploit signé dans cette salle, les conversations avec Reggie Miller remontent naturellement. « Il y a clairement eu beaucoup de moments liés à Reggie dans cette salle. J’essaie d’en faire un moment à moi », avait-il formulé en mars dernier, après un exploit en fin de match face à la même équipe.

Tyrese Haliburton le redit aujourd’hui en pensant à celui qu’il considère comme le plus grand joueur de l’histoire de la franchise : « J’essaie d’écrire ma propre histoire. Il a jeté les bases, j’essaie d’atteindre ce niveau. À chaque fois que je suis mentionné dans la même conversation que ce gars-là, c’est un honneur parce que j’ai beaucoup d’amour et de respect, et une belle relation avec Reggie. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.