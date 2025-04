Comme JJ Redick, David Adelman limite au maximum ses rotations

Le banc des Nuggets ? Nikola Jokic ne l’a regagné que lors des temps-morts lors de la seconde période du Game 4 sur le parquet des Clippers. Le pivot de Denver a disputé l’intégralité des 24 minutes, tout comme Christian Braun. Un choix de (non) rotation de la part de David Adelman qui n’est pas sans rappeler celui de JJ Redick.

Ce dernier n’avait carrément effectué aucun changement pour ses Lakers lors de la 2e mi-temps du Game 4 dans le Minnesota. Son homologue des Nuggets a été un peu moins extrême en sortant, avec beaucoup de parcimonie, ses trois autres titulaires, Jamal Murray (20 minutes), Aaron Gordon (22 minutes) et Michael Porter Jr. (22 minutes).

Russell Westbrook sur la touche (et toujours incertain pour le Game 5), Peyton Watson et Jalen Pickett ont été les deux seuls remplaçants mobilisés en deuxième mi-temps, pour un temps de jeu cumulé de 8 minutes.

« Je pense que le défi avec la rotation, c’est surtout de savoir quand donner une pause à nos titulaires pour pouvoir les réintégrer ensuite. Et l’erreur, si on peut l’appeler ainsi, que j’ai senti avoir commise, c’est que j’aurais dû faire sortir deux titulaires au début du quatrième quart-temps, et non un seul », admet David Adelman en amont du Game 5 de la nuit prochaine.

Quatre titulaires dans le Top 15 des minutes

Le technicien estime que Jamal Murray, renvoyé sur le parquet à neuf minutes de la fin du match, était le seul joueur frais. Et disposer d’un second titulaire « mentalement frais » à ce moment de la partie aurait été bénéfique selon lui. « Je sais que c’est un détail, je doute un peu de moi après ça », livre le technicien dont le choix n’a quasiment pas été questionné dans la mesure où son équipe l’a emporté au buzzer.

Son homologue californien ne peut pas en dire autant, comme les Lakers ont perdu. « Je vois que JJ Redick se fait démolir pour avoir fait jouer ces gars-là. Si (les arbitres) ne revoient pas leur décision et que (les Lakers) gagnent ce match, est-ce que JJ Redick a pris la bonne décision ? Oui », juge ainsi David Adelman, selon qui un coach est parfois amené à suivre son « instinct ».

« Et ce que j’ai regardé hier est que les Lakers ont pris 12, 14 points d’avance en raison de sa décision. On ne peut pas se préoccuper de ce qui sera dit après coup. C’est difficile. Nos cinq titulaires doivent être sur le terrain pendant la majeure partie du match », développe encore le coach des Nuggets.

Quatre de ses titulaires sont dans le Top 15 des plus gros temps de jeu de ces playoffs. Dont les deux premières places occupées par le tandem Jokic – Murray avec plus de 42 minutes en moyenne.