Damian Lillard est prêt, au staff médical de trancher

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Damian Lillard qui n’est plus listé parmi les joueurs indisponibles de l’effectif des Bucks depuis lundi. Désormais jugé « incertain », le meneur All-Star de Milwaukee préserve toutes ses chances de revenir au jeu dès ce soir dans le Game 2 face à Indiana, après avoir repris l’entraînement avec succès ces derniers jours, un mois après le diagnostic d’une thrombose veineuse au mollet droit.

Au-delà de sa guérison extraordinairement rapide, Damian Lillard avait pu poursuivre quelques exercices physiques et de routine pendant sa convalescence pour garder la ligne. A l’aube du Game 2, le dernier mot en reviendrait désormais au staff médical. L’entraînement du matin et l’échauffement d’avant-match pourraient servir d’ultimes tests avant un éventuel le feu vert.

« C’est plus à eux, aux docteurs, qu’à lui, de se prononcer », a notamment déclaré Doc Rivers. « Il est proche. Pour moi, il a l’air en super forme. Mais il se rapproche… C’est dur parce qu’on a fait un scrimmage de cinq minutes avec lui avant l’entraînement, comme la veille, et ensuite on passe sur du travail spécifique avec l’équipe. Donc c’est dur pour lui ».

Absent depuis le 18 mars, Damian Lillard en est à son quinzième match manqué de suite. Tout le monde à Milwaukee est donc impatient de le retrouver, autant pour son influence dans le jeu que dans le vestiaire, et surtout après la correction reçue dans le Game 1.

« Juste de le voir progresser chaque jour, petit à petit, ça nous donne de l’espoir », a pour sa part confié son coéquipier Kevin Porter Jr. « On en est là aujourd’hui, avec l’espoir qu’il puisse se rétablir complètement, d’abord et avant tout sur le plan personnel. Ensuite, qu’il revienne et qu’il soit prêt quand il le sera, que ce soit Game 1, 2 ou 3, peu importe. Il sait à quel point il compte pour cette équipe et donc on sera heureux de le revoir quand il reviendra, c’est clair ».

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.