Les Pistons ont retrouvé le fil de leur histoire

Durant la saison régulière, les Pistons ont souvent fait monter la température des matches. Contre les Pacers à plusieurs reprises, ou évidemment plus récemment avec la bagarre face aux Wolves. « On a l’impression qu’ils ont été dans plus de bagarres que les autres équipes », en rigole Doc Rivers. « Je ne sais pas si c’est l’influence des « Bad Boys », mais ils sont très physiques. »

Que cette équipe montre les dents et les muscles et n’hésite pas à rendre les coups, ce n’est effectivement pas un hasard, si on suit JB Bickerstaff. « Pour nous, c’est réel, ce n’est pas du cinéma », confirme le coach des Pistons. « On a des gars qui sont des durs. Ils n’ont pas peur d’être physiques et ne reculent devant personne. »

« Le basket de Detroit est physiquement et mentalement dur »

Et, à l’instar de l’attitude des Rockets à Houston, cet état d’esprit diffusé dans le vestiaire et sur le parquet se retrouve également dans les bureaux. Du sol au plafond, la franchise est sur la même longueur d’onde.

« L’impact physique, ça fait partie du jeu. Le basket est un sport de contact. Je suis fier de ça. On en a parlé avec les joueurs : on ne veut imiter personne, sauf nous-mêmes. On doit être nous-mêmes et c’est ce qu’on fait », déclare le propriétaire des Pistons, Tom Gores. « On savait qu’on devait se battre. Quand je dis se battre, je ne veux pas dire littéralement, je veux dire se battre sur le parquet », précise le président Trajan Langdon. « Les joueurs font ça et ressentent notre soutien. On va assurer les arrières de nos gars. »

Comme le sous-entend Doc Rivers, cette envie de s’imposer physiquement, jusqu’aux coups portés à l’adversaire quand le ton monte, peut évidemment faire penser à l’époque des « Bad Boys », période glorieuse pour la franchise, sacrée en 1989 et 1990. « J’ai grandi en regardant les Bad Boys », se souvient le coach. « Le basket de Detroit est physiquement et mentalement dur. »

Et cela colle avec l’histoire de la ville du Michigan aussi. « On pense à la ville de Detroit, aux habitants de Detroit et rien n’est jamais facile. Tout se mérite. C’est ce que nos fans veulent voir : une équipe à laquelle ils peuvent s’identifier », poursuit l’ancien technicien de Cleveland.

« C’est comme si tout était toujours accompagné d’efforts ici », analyse Cade Cunningham, la nouvelle star de l’équipe. « C’est ce qui est prôné dans cette ville et pas seulement dans le sport. Les joueurs qui sont ici savent que, s’ils veulent gagner le respect de cette ville, ils doivent jouer avec du courage. »