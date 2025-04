Les Bulls ont manqué d’un Herro

Lors des dernières semaines de saison régulière, les Bulls brillaient au rythme des cartons offensifs de Coby White et des triple-doubles de Josh Giddey. Avec un bilan parfait de trois victoires pour zéro défaite face au Heat cette année, les hommes de Billy Donovan abordaient ce match du « play-in » confiants.

Sauf que Miami a pu compter sur une arme redoutable : l’expérience. Erik Spoelstra a parfaitement préparé ses hommes pour cette rencontre et le Heat a dominé, à la fois dans l’agressivité et dans l’intensité.

« On n’est pas arrivé avec le bon état d’esprit » regrette Josh Giddey. « Bien joué à eux, ils ont dicté le jeu et on n’a pas su répondre. On s’est enterrés nous-mêmes dans un trou très profond et nous n’avons pas su en sortir. »

Une inexpérience fatale

Si Josh Giddey et Coby White ont passé un cap cette saison et ont montré des bases prometteuses pour l’avenir, ils ont été dépassés par des joueurs bien plus expérimentés qu’eux. Car si Miami traverse une période compliquée, ils connaissent ces moments importants grâce à Andrew Wiggins, champion en 2022 ou encore Tyler Herro et Bam Adebayo qui ont, tous les deux, atteint deux fois les Finales NBA (2020 et 2023).

Justement, Tyler Herro a montré qu’il pouvait porter une équipe sur son dos, à l’image de ses 38 points, ce que n’ont pas su faire Josh Giddey et Coby White.

« Si vous regardez n’importe quelle équipe, ils ont un gars qui est élite et souvent, il est dans le backcourt », constatait Billy Donovan, le coach de Chicago, après la rencontre. « Coby [White] s’est beaucoup amélioré cette saison et dans la manière dont il joue, il se rapproche de ce niveau. »

Pour ce premier « play-in » sans DeMar DeRozan ni Zach LaVine, les Bulls sont donc encore une fois tombés face au Heat, pour la troisième fois de suite. Si la défaite peut être rude au vu des dernières semaines, elle doit être source d’apprentissage comme l’a évoqué Coby White : « C’est vraiment décevant de perdre trois fois de suite face à la même équipe. On doit être meilleur et tirer des leçons de cette défaite. »