Les Clippers ont fait le travail pour avoir leur destin en main

Après une longue saison régulière, certaines équipes ont encore besoin du 82e match pour connaître leur place dans la course aux playoffs et au « play-in ». C’est le cas des Clippers, qui affrontent les Warriors ce dimanche. Une victoire et ils seront qualifiés pour le premier tour, à la quatrième ou cinquième place selon les autres résultats.

« Il faut imaginer si on n’avait pas gagné tous ces matches », remarque Ivica Zubac, après avoir battu les Kings et face aux 14 succès en 16 matches de Los Angeles depuis mi-mars. « On a beaucoup de victoires mais les autres équipes aussi. Donc, un match, playoffs ou play-in. Ça va être fun. »

Pourtant, les Clippers ont réalisé une solide saison malgré l’absence de Kawhi Leonard pendant de longues semaines au début de l’exercice. Mais ça n’a pas suffi pour s’offrir un dimanche 13 avril plus reposant.

« On a gagné 49 matches et si on perd aujourd’hui, on peut être septième », semble regretter Tyronn Lue. « On doit continuer de se battre, de prendre les matches les uns après les autres. C’est ainsi. Mais on ne pensait pas gagner 49 matches et toujours avoir le risque d’être en play-in. C’est comme ça. »

« Jouer et s’amuser » lors du moment le plus important de la saison

Ils jouent donc leur suite de saison face aux Warriors – eux aussi encore à la recherche du précieux sésame – dans une rencontre qui s’annonce bouillante. « Le résultat nous donnera la réponse. Donc il faut jouer. C’est tout ce qu’on peut faire : jouer et s’amuser », commente Kawhi Leonard.

Outre l’enjeu important, les deux équipes sont aussi en grande forme. Les Clippers ont gagné 14 matches sur 16, les Warriors 23 sur 30 depuis l’arrivée de Jimmy Butler. Une rencontre de playoffs avant l’heure donc…

« C’est une bonne équipe, qui joue bien récemment. Ils ont de l’expérience, des matches de playoffs ensemble », indique Ivica Zubac. « Il faudra être concentré, être l’équipe qu’on a été toute la saison défensivement. Ça va être dur mais on est en bonne position. Ça va être fun. »