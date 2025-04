Nikola Jokic rejoint Oscar Robertson et Russell Westbrook dans l’histoire

Il n’avait besoin que de quatre passes pour entrer dans l’histoire, et Nikola Jokic est logiquement devenu cette nuit le 3e joueur de l’histoire à terminer une saison en « triple-double ». Auteur de 26 points, 16 rebonds et 13 passes dans la victoire face aux Grizzlies, le triple MVP est désormais assuré de terminer avec au moins 10 passes de moyenne, pour accompagner ses 29.8 points et 12.8 rebonds de moyenne.

Le Serbe rejoint ainsi dans l’histoire Oscar Robertson, auteur de cet exploit en 1962, et son coéquipier Russell Westbrook, qui a réussi cette prouesse à quatre reprises, en 2017, 2018, 2019 et 2021 ! « C’est bien, car je ne l’avais jamais fait. Je ne sais pas quoi dire de plus. C’est bien » a-t-il modestement réagi après son exploit.

Auteur de son 34e triple-double de la saison en 69 rencontres, soit quasiment un tous les deux matches, Nikola Jokic signe sa meilleure saison en carrière avec des moyennes records aux points et à la passe, mais aussi à 3-points. Mais ça sera sans doute insuffisant pour remporter un 4e trophée de MVP. « S’il n’est pas MVP, ce sera la plus grande saison de tous les temps sans le trophée » prévient son nouveau coach, David Adelman.

La 4e place à valider à Houston

Alors que les Nuggets n’ont pas encore validé leur place en playoffs, Nikola Jokic peut encore réaliser un petit exploit : terminer la saison avec au moins 30 points de moyenne.

Il lui faudra inscrire 47 points face aux Rockets dimanche soir. Mais le plus important, ce sera de gagner, à Houston, pour valider cette 4e place, et du même coup l’avantage du terrain au premier tour.

« C’est bien pour nous. On vient de jouer quatre ou cinq matchs importants, et on va enchaîner avec les playoffs, où chaque possession compte. Donc ça va nous aider. J’espère qu’on aura un bon résultat là-bas » conclut-il.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 ☆ DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 ☆ DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 ☆ DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 ☆ DEN 68 37 57.5 41.4 80.8 2.9 9.9 12.8 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.