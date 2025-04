Que se passe-t-il en NBA cette saison ? Entre le « trade » de Luka Doncic puis les licenciements de Taylor Jenkins et Mike Malone, les propriétaires semblent avoir adhéré à la « stratégie de la sidération » de Donald Trump.

Mais chez les Nuggets, les tensions internes entre le coach et son GM, Calvin Booth, n’étaient pas vraiment un secret. L’entraîneur et le dirigeant n’étaient clairement pas en phase sur la stratégie à mettre en place pour tirer le meilleur de Nikola Jokic. Pour le GM, si le club voulait gagner d’autres titres dans la fenêtre de dix ans offerte par le pivot, il fallait développer les jeunes joueurs du groupe, comme Peyton Watson et Jalen Pickett, même si ça signifiait leur laisser faire des erreurs. Et peut-être laisser quelques matchs en route…

Un équilibre impossible ?

Un équilibre entre court, moyen et long terme extrêmement difficile à mettre en place pour Mike Malone, connu pour s’appuyer sur des joueurs en qui il a pleinement confiance.

« C’est dur » confessait Calvin Booth en amont de la saison. « Vous êtes coach, vous essayez de gagner le prochain match, et vous voulez un produit fini. C’est là que le concept, même s’il semble bon et que les entraîneurs y ont adhéré, quand la compétition reprend, vous comprenez pourquoi [Malone] a parfois eu du mal à l’accepter. »

L’entraîneur s’est ainsi agacé de perdre ses soldats (Bruce Brown, Jeff Green, Kentavious Caldwell-Pope…) au fil des ans, alors qu’il avait de plus en plus de mal à faire confiance aux joueurs qu’on lui donnait (Zeke Nnaji, Dario Saric…). De quoi le rendre de plus en plus nerveux, et donc de refuser la stratégie de son GM.

Calvin Booth en était ainsi venu à la conclusion que Mike Malone allait devoir faire ses valises cet été, sauf qu’il n’a de son côté pas réussi à négocier de prolongation de contrat en amont. Et voyant la mauvaise ambiance qui régnait au sein du club, le propriétaire Josh Kroenke a finalement viré les deux !

Selon The Athletic, les tensions étaient de plus en plus fortes dans le vestiaire, les cadres supportant de moins en moins la poigne de fer de Mike Malone… et les libertés accordées à Russell Westbrook.

Reste-t-il du jus dans le fruit ?

En comparaison au peu de confiance accordée par l’entraîneur à une bonne partie de son effectif, celle qu’il offrait à l’ancien MVP semblait ainsi disproportionnée, notamment après le « money-time » face aux Wolves. D’ailleurs, David Adelman a drastiquement réduit son temps de jeu lors de sa prise de fonction, face aux Kings.

Reste que si l’explosion semblait inévitable, la question du « timing » interroge. Entre les lignes, Josh Kroenke a globalement expliqué que vu la direction prise par l’équipe, la saison des Nuggets semblait perdue si aucun changement n’avait été opéré. Le propriétaire a répété qu’il voulait « extraire le maximum de jus » de ce groupe, en espérant que le plus calme David Adelman parviendrait à ramener un peu de joie, en changeant l’ambiance morose.

Comme pour les Grizzlies avec Tuomas Iisalo, ce changement si tard dans la saison est peut-être aussi une façon de mettre à l’essai l’assistant sur la grande scène, et voir s’il a les qualités nécessaires pour porter cette équipe.

Dans tous les cas, c’est une nouvelle déflagration dans une NBA qui semble de plus en plus instable. Et il faudra voir comment Nikola Jokic y réagit. Le triple MVP n’est pas du genre à mettre la pression sur ses dirigeants mais, à 30 ans et au sommet de sa forme, il a le droit de demander des garanties à son club pour l’avenir.