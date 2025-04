L’arrivée de Luka Doncic n’a pas cassé l’élan d’Austin Reaves

Lorsque Rob Pelinka a appuyé sur le bouton « transfert », le GM des Lakers a eu une pensée particulière pour Anthony Davis et Max Christie bien sûr, envoyés à Dallas contre Luka Doncic. Mais également pour un joueur indirectement concerné par cet échange d’ampleur : Austin Reaves.

C’était même lui à qui il pensait le plus. « Parce que je savais à quel point il était proche de Max et AD, et je savais qu’amener un autre porteur de balle majeur aurait des implications pour lui », note le dirigeant des Lakers auprès d’ESPN.

L’arrière local n’allait plus être la troisième option derrière le duo Anthony Davis – LeBron James, mais derrière l’association entre le nouveau venu et le « King ». Remplacer un intérieur par un meneur de jeu comme le Slovène, à qui les Mavs avaient donné les clés de leur attaque, pouvait laisser imaginer une perte d’influence dans le jeu des Lakers pour Austin Reaves.

Plus d’isolations pour lui

C’est plutôt l’inverse qui se produit. Depuis le All-Star Game, son « usage rate » (pourcentage des possessions qu’un joueur utilise offensivement) a légèrement progressé par rapport au début de saison, à 24% contre 28.7% à LeBron James et 33.4% à Luka Doncic. Il dispose même d’un peu plus de séquences en isolation depuis l’arrivée de Luka Doncic (4.5 contre 3.1 précédemment).

« Sur le plan basket, je savais déjà qu’il était aussi bon. Mais le fait d’être autour de lui et le voir faire ça, c’était une prise de conscience encore plus grande. L’attente est aussi élevée. Je pense qu’il a le potentiel pour devenir un joueur incroyable. Il l’est déjà », qualifiait à son arrivée l’ancien phénomène de Dallas.

Son coéquipier pratique sans doute le meilleur basket de sa carrière. Depuis la pause étoilée, il tourne à un peu moins de 23 points de moyenne, avec d’excellents pourcentages (48% dont 40% de loin), en plus de 5 passes et 4.5 rebonds. Aussi, les Lakers affichent un bien meilleur bilan (26v-8d) quand il atteint ou dépasse les 20 points, comparé à quand il n’y parvient pas (18v-18d).

Pas étonnant donc que le mois dernier, quand son équipe a traversé une moins bonne période, JJ Redick ait réuni ses patrons : LeBron James, Luka Doncic et Austin Reaves donc. « Cette petite réunion était sur la construction de la cohésion de ce trio pour aider l’équipe à réussir », rapportait alors l’arrière, auteur de 31 points dans une victoire pour se relancer face aux Grizzlies.

Une prolongation de contrat à venir ?

Tout l’enjeu étant maintenant de voir comment ce trio va combiner durant les phases finales. Et si, à terme, Austin Reaves peut se comporter comme lieutenant à plein temps de Luka Doncic, une fois LeBron James à la retraite.

« Ma théorie, c’est que les génies du basket qui aiment gagner trouvent des moyens de travailler ensemble et de s’entendre. Et nous savions que LeBron était un génie du basket, qu’il veut gagner au plus haut niveau. Évidemment, Luka Doncic, un génie du basket, veut aussi gagner au plus haut niveau. Et AR est en train de se faire une place là-dedans. Il comprend le jeu, il le voit. Il peut vraiment s’adapter avec n’importe qui », juge Rob Pelinka.

Ce dernier pourrait être amené à concrétiser cette vision en sortant le carnet de chèques pour son arrière. Celui-ci est éligible dès cet été à une prolongation de contrat de quatre ans pour 89.2 millions de dollars. Rémunéré à hauteur de 13 millions de dollars aujourd’hui, il reste l’un des joueurs les plus rentables de la ligue pour le moment.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 29 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 70 35 45.8 37.4 88.3 0.8 3.6 4.5 5.8 2.0 1.1 2.4 0.3 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.