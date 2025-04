Les Warriors ont pris un coup de vieux

Face aux Rockets, le duo Curry-Butler n’a connu que son troisième revers depuis qu’ils évoluent ensemble. Trois revers pour vingt victoires, c’est un excellent bilan, mais contre les joueurs d’Ime Udoka, Stephen Curry et Jimmy Butler ont pu constater que les Warriors n’avaient pas les cannes face à la jeunesse et l’explosivité adverses. Surtout en perdant autant de ballons : 20 !

« Si on les oblige à jouer sur demi-terrain et à exécuter leurs systèmes, tout va bien », analyse Gary Payton II. « En revanche, quand ils partent en contre-attaque, qu’ils utilisent leur explosivité et marquent des paniers faciles, là, ça devient un problème. Si on fait attention au ballon, on gagne ce match. »

Même analyse chez Draymond Green. « Il faut juste mieux gérer le ballon », insiste l’intérieur de Golden State. « Ils ont du mal à marquer sur demi-terrain, donc quand on leur donne des lay-up en transition, n’importe quelle équipe devient difficile à défendre. Il faut mieux gérer le ballon, aller à nos bons spots pour pouvoir gérer la pression. Ils mettent beaucoup de pression, on se retrouve serrés, et ça joue en leur faveur. »

Stephen Curry n’est pas inquiet

Certes, les balles perdues ont fait très mal, mais les Warriors ont pu constater que leur « Big Three », aussi fort et expérimenté soit-il, pouvait donner des signes de faiblesse avec ses 36 ans de moyenne d’âge. Draymond Green et Stephen Curry ont été muselés, et Jimmy Butler n’a pas eu son impact habituel.

« Ils ont de la taille et des qualités athlétiques à presque tous les postes », souligne Steve Kerr à propos des Rockets. « Ime Udoka a fait du très bon travail. Ils ont vraiment une identité maintenant, ils savent qui ils sont. C’est une excellente équipe défensive, et ils ont joué un très bon match défensivement. »

Pour Stephen Curry, limité à 3 points, cette défaite est un incident, et il estime que les Warriors ont les qualités athlétiques et d’enthousiasme pour répondre à la jeunesse de Jalen Green, Alperen Sengun et Jabari Smith Jr.

« Tout ce qu’on a produit ce soir n’était pas lié à leurs différents groupes » assure-t-il ainsi. « On s’est davantage puni nous-mêmes. On a perdu des ballons, on a laissé des rebonds offensifs, et on n’a pas exécuté nos systèmes en attaque. Ils ont proposé des choses différentes, ils ont défendu en zone, ils ont joué avec deux intérieurs… On peut s’adapter à tout ça, mais on ne l’a pas fait ce soir. »