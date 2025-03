Yves Missi contraint les Pelicans à revoir leur plan de vol

Fin juin, soir de la Draft 2024, les Pelicans sélectionnent, avec le 21e choix, Yves Missi, un pivot de 2m13 pour 107 kilos, en provenance de Baylor. Pourtant, le Camerounais n’était pas dans les plans de la franchise.

Les Pelicans comptaient démarrer la saison sans réel pivot afin de miser sur du « small ball« , pour pouvoir sanctionner à 3-points. Après le départ de Jonas Valanciunas, parti à Washington, le seul réel poste 5 de métier recruté est Daniel Theis, mais l’Allemand n’a pas fait long feu face à l’émergence d’Yves Missi.

Suite à l’avalanche de blessures en Louisiane, le rookie est devenu le pivot titulaire, après seulement six matchs. Une position qu’il n’a jamais lâchée puisqu’à trois semaines de la fin de la régulière, c’est le joueur des Pelicans qui a débuté le plus de matchs (61) cette saison.

« Il n’a apporté que du positif, se réjouit son entraîneur Willie Green. « Au début de saison, son rôle n’était pas celui qu’il est aujourd’hui, mais il a continué de travailler pour gagner la confiance de ses coéquipiers et du staff. Si l’équipe n’a pas connu beaucoup de succès cette année, son développement est une réussite pour nous. »

Quel duo avec Zion Williamson ?

Yves Missi s’est fait une place dans un secteur intérieur décimé notamment par les absences répétées de Zion Williamson. Sans la superstar, le Camerounais a réalisé une belle saison avec 10.2 points et 8.6 rebonds de moyenne lorsque le numéro 1 de la Draft 2019 était à l’infirmerie.

Si les Pelicans comptaient jouer sans réel pivot, ils doivent maintenant composer avec un joueur capable de devenir le poste 5 de l’avenir en Louisiane. Cela soulève notamment la question de sa cohabitation avec Zion Williamson.

« Yves [Missi] est une personne très réceptive, expliquait l’ailier fort. Jouer avec lui, c’est un ajustement très facile et plus on joue ensemble, plus les automatismes se créent. »

Si Zion Williamson est ravi de jouer avec son nouveau coéquipier, c’est notamment parce que Yves Missi n’est pas qu’un simple intérieur limité au jeu dans la raquette. Depuis plusieurs semaines, il s’écarte davantage du cercle avec des « floaters » ou des tirs à mi-distance afin de permettre à l’ailier-fort de pénétrer sans être gêné. Ce jeu plus loin du cercle sera un des principaux axes de travail pour le jeune pivot durant la prochaine intersaison, tout comme son jeu au rebond.

Un été pour franchir un cap

Le staff des Pelicans s’attend à ce que le Camerounais prenne du muscle durant l’été afin d’être plus solide dans la raquette et attraper plus de rebonds. Du haut de ses 2m13, Missi peut viser davantage que ses 8 rebonds par match.

« Une fois que ses capacités au rebond seront à la hauteur de ce qu’il fait en attaque, son potentiel sera sans limites », anticipe l’assistant des Pelicans, Darnell Lazare.

Absolument pas attendu comme une pièce centrale de l’effectif, Yves Missi sait désormais que les Pelicans comptent sur lui pour rebondir après une saison catastrophique.

Yves Missi Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 20 67 27 54.5 0.0 63.2 3.5 4.6 8.1 1.3 2.0 0.5 1.2 1.4 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.