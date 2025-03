Breanna Stewart rempile au New York Liberty

On ne change pas une équipe qui gagne. Champion WNBA en titre, le New York Liberty confirme ainsi l’adage en annonçant que Breanna Stewart a choisi de rempiler avec le club de New York.

La durée de ce nouveau contrat n’a pas été dévoilée mais étant donné que le nouvel accord collectif va entrer en vigueur l’année prochaine, avec une grosse augmentation des salaires en vue, la double MVP (2018 et 2023) a sans doute, comme toutes les All-Stars, paraphé un contrat d’un an, afin de maximiser son salaire l’an prochain.

En attendant, elle va tenter de défendre son titre avec ses coéquipières toujours en place, Sabrina Ionescu, Jonquel Jones, Betnijah Laney et Leonie Fiebich, mais également Natasha Cloud et Marine Johannès, qui va pouvoir retrouver l’équipe new-yorkaise.

« Ramener Stewie au Liberty était notre priorité absolue pendant l’intersaison », a ainsi expliqué Jonathan Kolb, le GM du New York Liberty. « Son impact sur et en dehors du terrain est incommensurable – elle n’est pas seulement l’une des meilleures et des plus accomplies joueuses du monde, mais aussi une leader dont la volonté inlassable est à la base du standard sur lequel nous continuons à construire à New York. »

À 30 ans, Breanna Stewart sort d’une saison à 20.4 points, 8.5 rebonds, 3.5 passes, 1.7 interception et 1.3 contre de moyenne avec New York, en 33 minutes sur le terrain.

De quoi lui permettre de remporter son troisième titre, après ceux remportés avec le Seattle Storm (2018, 2020), alors qu’elle a également remporté sa troisième médaille d’or olympique l’été dernier avec Team USA.