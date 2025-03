Marine Johannès va faire son grand retour en WNBA

Revoilà Marine Johannès en WNBA ! Bientôt deux ans après son dernier passage réussi aux États-Unis, qui avait généré des problèmes avec la FFBB et l’avait privé de l’EuroBasket 2023 dans la foulée, la Française a accepté de retrouver l’effectif du New York Liberty, champion en titre, pour un an et 66 079 dollars.

« C’est une opportunité spéciale de pouvoir ajouter Marine –qui a cru en notre vision depuis 2019– à une équipe qui se battra encore une fois pour le titre. La capacité de Marine à pouvoir étirer le jeu et créer des opportunités au scoring, pour elle comme pour les autres, va ajouter une dimension nouvelle à notre attaque en 2025 » a déclaré Jonathan Kolb, le GM de la franchise, dans un communiqué de presse.

Finaliste WNBA en 2023, toujours avec ce New York Liberty auquel elle est liée depuis 2019, Marine Johannès s’était alors établie comme l’une des meilleures remplaçantes de la ligue avec ses 7.1 points de moyenne (à 37% à 3-points). Au point de taper dans l’œil de… LeBron James !

Ensuite, pour pouvoir disputer les Jeux olympiques de Paris 2024 après avoir manqué l’Euro 2023 à cause de son envie de revenir en WNBA, la spectaculaire joueuse de 30 ans était repartie en Europe, du côté de la France (ASVEL) puis de la Turquie (Mersin). Mais la voilà désormais fin prête à disputer sa quatrième saison aux États-Unis, au sein de la meilleure équipe du moment, portée rappelons-le par Breanna Stewart et Sabrina Ionescu.