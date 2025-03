Un feu d’artifice historique pour les Pacers

Les Pacers n’ont pas été les plus malheureux avec ce second soir de « back-to-back » à Washington. Au lendemain de leur défaite au buzzer face aux Lakers, les hommes de Rick Carlisle avaient la parfaite occasion de rebondir, sans trop ruminer, face à une faible équipe des Wizards.

« Hier soir a été difficile. Ça a été difficile pour tout le monde. On a eu une petite réunion aujourd’hui pour tourner la page, pour nous concentrer sur ces gars », rapporte le coach des Pacers, évoquant une session vidéo pour remettre la question d’un bon « spacing » au centre du jeu.

Un message largement entendu par son équipe, décidée à signer une prestation offensive de haut vol. Avec comme principal détonateur, un Tyrese Haliburton déchaîné derrière l’arc : 29 points à 9/15 aux tirs, dont 7/10 de loin, avec 6 passes. « J’ai eu quelques tirs qui sont rentrés dès le début alors qu’ils me semblaient terribles en quittant mes mains. C’est là que j’ai su que j’étais bien dans le match ce soir », décrit le meneur.

Son adresse extérieure allait être contagieuse. Des 14 joueurs mobilisés dans ce match – seul le vétéran James Johnson n’est pas rentré en jeu – 10 autres éléments ont converti au moins un panier primé ! De quoi logiquement s’offrir un nouveau record de franchise en matière de paniers à 3-points : 27 tirs convertis, sur 47 tentatives.

Prochaine étape : OKC

« Évidemment, c’est agréable à regarder quand on coache l’équipe qui marque tous les tirs. Mais il y avait un esprit d’altruisme, c’est vraiment ce qu’incarne l’Indiana. Vous savez, comme on dit, dans 49 États (du pays), ce n’est que du basket. Mais dans l’Indiana, il y a une attente à jouer d’une certaine façon », formule le coach.

Son équipe a généré 48 passes décisives pour 59 tirs convertis, avec six joueurs à 5 passes décisives, dont 7 offrandes de la part de Quenton Jackson en… 9 minutes.

Même les joueurs du bout du bout du banc ont contribué à la démolition des hommes de la capitale, qui ont compté jusqu’à 59 points de retard. « On est un groupe très connecté, c’est cool de voir notre 3e groupe jouer et être prêt à le faire parce qu’ils bossent comme des fous », apprécie Haliburton.

En shootant à 64% aux tirs, dont 57% à 3-points, son équipe s’est offert un nouveau record de franchise avec 162 points inscrits. C’était le plus grand nombre de points marqués par une équipe dans un match sans prolongation depuis que Denver a battu Seattle 168-116 en mars 2008. Les Pacers auraient d’ailleurs pu pousser davantage leur record, mais ont préféré ne pas jouer les dernières possessions. Quitte à être hués par le public local…

Changement d’ambiance attendue samedi prochain, sur le parquet du Thunder.

« C’est la meilleure équipe de la ligue, ils nous ont eus plus tôt dans l’année. Ce n’est pas seulement la meilleure équipe, ils ont le MVP de notre ligue (ndlr : Shai Gilgeous-Alexander) aussi. Donc on a hâte d’affronter ces gars et de voir où on se situe par rapport à eux », termine Tyrese Haliburton.