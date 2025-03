Jimmy Butler comprend pourquoi les Warriors tiennent tant à Jonathan Kuminga

Alors que les Warriors jouent leur meilleur basket de la saison, ils ont reçu cette nuit le renfort de Jonathan Kuminga face aux Kings. Absent des terrains depuis 31 matches, l’ailier des Warriors a parfaitement réussi son retour avec 18 points en 20 minutes, à 7 sur 10 aux tirs.

C’était donc son premier match avec Jimmy Butler, et ce dernier l’a encouragé à rester lui-même et à ne surtout pas changer son jeu pour s’adapter à lui. Ce serait même plutôt l’inverse.

Un élément précieux pour punir les défenses

« On ne peut pas faire n’importe quoi quand tout le monde vise de grandes choses », a réagi Jimmy Butler après la large victoire face à Sacramento. « Nous n’avons pas d’égoïstes dans cette équipe. Je suis arrivé ici en lui disant : ‘Sois toi-même, sois toi-même, sois toi-même’. Il est ici depuis un certain temps, et je veux qu’il soit lui-même plus que n’importe qui d’autre. Tu viens et tu joues au basket comme tu sais le faire. Moi-même et tous les autres, nous ferons en sorte de nous adapter à ton jeu. »

Dans cette victoire, Jonathan Kuminga a justement fait du Jonathan Kuminga, et son impact physique reste unique dans l’effectif. Dans un style différent de Jimmy Butler, il agresse les défenses, et c’est usant sur la durée d’une rencontre.

« Ce que l’on remarque, c’est la dimension différente qu’il nous donne avec son explosion vers le cercle », confirme Steve Kerr. « Vu la manière avec laquelle les équipes défendent sur Stephen Curry, en le bloquant très haut, il y a moins d’aides à d’autres endroits. Donc si vous avez un gars comme JK qui peut attaquer et marquer au cercle, c’est un atout énorme. Je suis vraiment heureux pour lui. Il a beaucoup travaillé… et il lui a fallu un certain temps pour en arriver là ».

Un potentiel immense

Pour le jeune ailier, c’est l’idéal d’être « au bon endroit, et au bon moment pour rendre les choses plus fluides pour tout le monde ». « Butler et Green rendent les choses plus faciles, et cela m’aide à être moi-même sans rien précipiter » explique Kuminga.

Une chose est sûre, Jonathan Kuminga a trouvé le mentor idéal pour la fin de saison, et c’est prometteur pour la suite si les dirigeants parviennent à le prolonger.

« C’est un athlète exceptionnel. C’est un scoreur. Il veut devenir un grand joueur et il fera tout ce qu’on lui demandera de faire des deux côtés du terrain. C’est ce qu’on peut demander à tout le monde, et encore plus à un jeune joueur qui a autant de potentiel que lui. Je comprends pourquoi ils le veulent ici ».

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 33 26 46.4 34.2 64.0 1.3 3.6 4.9 2.2 1.9 0.9 1.5 0.5 16.8 Total 244 22 51.2 34.1 69.2 1.1 3.0 4.0 1.7 2.2 0.6 1.4 0.4 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.