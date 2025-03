Paul George va-t-il lui aussi mettre fin à sa saison ?

Il y a trois semaines, on apprenait que Joel Embiid cherchait des solutions face à ses douleurs au genou gauche. Finalement, quelques jours après, le MVP 2023 déclarait forfait pour la fin de saison régulière. Et si Paul George suivait le même chemin ?

ESPN nous apprend en effet que l’ailier consulte actuellement des médecins pour ses blessures à l’aine et au genou et qu’une décision sera prise en début de semaine prochaine. Une opération est clairement une option possible.

Le bide de l’année

Il faut dire que la saison de Paul George a été un long calvaire, à cause des blessures. Touché un peu partout (genou et aine donc, mais aussi au doigt), le joueur de Philadelphie a manqué beaucoup de matches et même joué sous infiltration en février.

Bien qu’il insiste et aille jusqu’à couper son podcast pour se concentrer sur ses performances sur les parquets, rien n’y fait : l’ancien des Pacers n’est jamais entré dans sa saison avec seulement 16.2 points de moyenne à 43% de réussite au shoot et 35% à 3-pts.

Et comme les Sixers, qui restent sur 14 défaites en 16 matches, sont plus que décevants cette saison et accusent encore 5.5 victoires de retard sur les Bulls, derniers qualifiés pour le « play-in », se priver de Paul George pour les dernières semaines ne serait pas la pire des idées pour préparer l’exercice 2025/26, qui aura évidemment un goût de revanche. Mais également pour garder ce premier tour de Draft qu’ils garderont uniquement s’il est dans le Top 6, mais qu’ils devront envoyer à Oklahoma City à partir de la 7e place…

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHL 41 33 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2 Total 908 34 44.0 38.4 85.3 0.8 5.4 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.