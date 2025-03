Un mois après son transfert annulé, Mark Williams est reparti de l’avant

« C’est beaucoup à gérer dans la tête. » Mark Williams ne pouvait qu’admettre, mi-février, que l’annulation du transfert vers les Lakers n’était pas un simple épisode à vivre au sein d’une saison régulière. On le rappelle : les dirigeants de la franchise californienne avaient refusé l’échange avec les Hornets, après la visite médicale du joueur. Ce dernier, ainsi que son agent, n’avaient pas compris cette décision.

Il a donc fallu revenir à Charlotte et rejouer. « Ce fut un moment dingue mais c’est le passé », confirme-t-il. « J’essaie de jouer le plus dur possible, de dominer car je ne pense pas que ce soit une bonne chose d’insister sur cette situation. »

Alors qu’il aurait pu être touché mentalement par la situation, soit parce qu’il est déçu de ne pas rejoindre les Lakers, soit parce qu’il sait que les dirigeants des Hornets ont accepté de l’échanger, Mark Williams a visiblement bien digéré les choses, étant professionnel avant tout.

« Au niveau de son état d’esprit, il est bien », confirme son coach Charles Lee, fier de la progression de son pivot. « Il est réaliste sur les choses. Il a construit de bonnes relations avec tout le monde dans cette franchise. Donc il est au-dessus de ce qu’il s’est passé. C’est un adulte et j’aime ça. »

Être constamment sur son dos

C’est une chose de dire que tout va bien, cela en est une autre de le prouver. C’est bien le cas quand on observe ses performances sur les parquets puisque, depuis le transfert raté, il tourne à 16 points, 11 rebonds et 1.4 contre de moyenne. « Je suis un peu plus en rythme en ce moment. Je trouve que j’ai progressé défensivement. Offensivement, les gars me trouvent », explique-t-il.

Le joueur a également reçu le soutien de ses coéquipiers durant cette période post-transfert. Du soutien oui, mais également une pression positive.

« Il faut rester sur le dos de Mark Williams. Il vient de Duke et ils étaient constamment sur son dos. Quand il est arrivé ici, Steve Clifford était sur lui. Charles Lee l’est aussi mais moins, donc je pense que mon travail, c’est d’être sur son dos car il prend bien les critiques constructives », indique Miles Bridges.

« Il veut m’aider à atteindre les mêmes standards que lui. Tout le monde a été génial avec moi », confirme et ajoute le pivot, avant de parler de ses objectifs pour le dernier mois de la saison. « Je veux continuer de jouer dur, être agressif, dominer des deux côtés du terrain. Jouer dur, dominer, prendre des rebonds. »

Mark Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHA 43 19 63.7 0.0 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0 2023-24 CHA 19 27 64.9 0.0 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7 2024-25 CHA 32 26 59.1 0.0 78.5 3.1 6.9 10.0 2.2 2.5 0.7 1.2 1.2 15.7 Total 94 23 61.9 0.0 74.0 2.9 5.7 8.6 1.2 2.4 0.7 1.0 1.1 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.