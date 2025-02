Au tour de l’agent de Mark Williams de critiquer les Lakers

On n’a visiblement pas fini de parler de ce transfert annulé. Près de deux semaines après le faux départ de Mark Williams vers les Lakers, pour des raisons médicales, au tour de son agent de monter au créneau et de mettre en cause la franchise californienne.

« Le sentiment dominant, après avoir consulté de nombreux médecins reconnus au niveau national, est que les Lakers de Los Angeles n’auraient pas dû invalider l’examen médical de Mark Williams », tranche Jeff Schwartz, d’Excel Sports Management, dont le communiqué est repris par ESPN.

L’agent estime que « Mark était prêt et capable de jouer pour eux et aurait dû se voir offrir cette opportunité ». Son discours rejoint celui de son joueur qui assurait, « pour rien au monde », avoir imaginé échouer à l’examen physique. « Je me suis rétabli et je suis à 100% depuis (sa blessure au pied). Je ne sais donc pas ce qui a motivé cette décision (d’annuler le transfert). C’était de leur ressort », visait-il.

D’autres raisons ?

Joint par le média américain, le club californien n’a pas voulu faire de commentaire. Rob Pelinka et les dirigeants locaux n’ont d’ailleurs pas réagi publiquement depuis l’annulation du transfert. Ils ont tourné la page depuis en signant Alex Len dans leur raquette.

Aussi, selon Marc Stein, Luka Doncic n’aurait pas été trop déçu par l’annulation de cet échange. Le Slovène aurait dit à Rob Pelinka qu’il se doutait que l’acquisition d’un bon pivot pourrait prendre jusqu’à l’été. Mais il aurait été impressionné par la rapidité avec laquelle son nouveau club a essayé de répondre à ce besoin.

De son côté, Mark Williams, qui pense maintenant que cette annulation ne serait pas « uniquement dû à [s]on physique », a posté une série de photos sur Instagram, dont une où il attaque le cercle face aux Lakers, avec cette phrase énigmatique : « Il y a toujours de la paix quand on connaît la vérité. »

Mark Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHA 43 19 63.7 0.0 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0 2023-24 CHA 19 27 64.9 0.0 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7 2024-25 CHA 23 25 58.6 0.0 78.0 3.3 6.3 9.6 2.5 2.6 0.7 1.0 1.2 15.6 Total 85 23 62.1 0.0 73.2 2.9 5.5 8.3 1.1 2.4 0.7 0.9 1.1 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.