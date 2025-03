Le Thunder envoie un message aux champions NBA

Après avoir battu à domicile les Celtics début janvier, le Thunder pouvait faire le doublé à Boston, face à une équipe un peu plus conquérante qu’à l’époque, car elle restait sur 15 victoires en 18 matches. Mais Oklahoma City est solide, très solide cette saison, même quand les champions en titre allument à 3-pts en début de rencontre.

« On s’est appuyé sur notre capacité à garder le cap, à ne pas surréagir, ne pas s’agiter, car c’est là qu’on peut être en difficulté contre eux », se félicite Mark Daigneault. « On a été mature, discipliné, on a maintenu notre plan de jeu malgré les hauts et les bas durant 48 minutes. C’est vraiment positif. »

« Pas de meilleur test en NBA » que Boston

Les hommes du Thunder ont donc dominé la rencontre, avant de porter un coup fatal en dernier quart-temps et de s’imposer. Shai Gilgeous-Alexander et sa bande ont ainsi battu deux fois les champions en titre cette saison : la première fois sans Chet Holmgren, la seconde sans Jalen Williams.

« C’est énorme car les Celtics ont gagné le titre. Ils ont réussi à faire ce qu’on essaie de faire. Les matches contre eux sont toujours intenses, excitants. Il n’y a pas de meilleur test en NBA », juge le candidat au trophée de MVP. « On veut jouer en juin et cette équipe l’a fait. Jouer contre eux, c’est toujours fun, toujours un énorme challenge, une manière de se jauger. On a passé les deux tests pour l’instant. »

Est-ce à dire que la formation d’Oklahoma City, qui vient d’obtenir son billet pour les playoffs avec ce succès, est prête pour gravir la montagne dans trois mois ?

« Tout le monde doit mieux jouer », répond « SGA ». « Être meilleur sur les petites choses. Les candidats au titre ne se laissent pas battre eux-mêmes donc il faut être sûr de ne pas faire des fautes sur les shoots extérieurs, ne pas perdre de ballons, toutes ces petites choses sur lesquelles il faut être un peu meilleur. On le fait et on va le faire. »