Télévision | Énorme carton d’audience pour le dernier Celtics – Lakers

Le grand classique de la NBA attire toujours les spectateurs. Les Lakers de LeBron James face aux Celtics de Jayson Tatum et Jaylen Brown, champions en titre, c’est séduisant.

Encore plus quand on ajoute Luka Doncic à l’équation et que Los Angeles était dans un temps fort, avec huit victoires de suite. Bref, cette rencontre était attendue par de nombreux fans.

Cela s’est confirmé avec l’audience de la rencontre, diffusée sur ABC samedi soir. Pas moins de 4.6 millions de personnes étaient rivées sur leur écran, avec un pic d’audience à 5.3 millions, pour voir Boston s’imposer face aux Lakers, qui ont perdu LeBron James en dernier quart-temps.

C’est énorme puisque c’est tout simplement une audience record – hors rencontre de Noël – pour un match de saison régulière depuis 2018 !

Pour comparer, les matches du 25 décembre dernier avaient également été une réussite pour la NBA en réunissant, en moyenne, 5.25 millions de téléspectateurs. Avec notamment un pic de 7.76 millions pour le duel entre les Warriors et les Lakers, et donc entre Stephen Curry et LeBron James.