Anfernee Simons veut encore y croire pour Portland

Comme les Mavericks s’effondrent – en riant pour ne pas pleurer – sous le poids des blessures et des défaites, la dixième place de la conférence Ouest devient abordable pour la concurrence. Phoenix pourrait en profiter pour sauver sa décevante saison, mais Portland également, pour s’offrir un petit frisson.

Les premiers n’ont plus que 1.5 succès de retard sur Dallas, les seconds un peu plus (4 victoires), pour arracher cette place pour le « play-in ». « On n’est pas encore hors course. C’est évident que chaque victoire va compter », rappelle Anfernee Simons, qui surveille les adversaires pour se rassurer.

« On regarde les équipes qui seront concernées par cette course en fin de saison. On regarde le calendrier pour savoir s’ils pourront gagner ou pas », poursuit-il. « Même si le calendrier n’est facile pour personne. On doit gagner des matches pour se donner une chance. »

Néanmoins, pour les Blazers, il ne faut pas gâcher trop de munitions. Et ce fut le cas ces derniers jours avec deux marches ratées. La première ? Une équipe C du Thunder, qui s’est imposée grâce à la force de son « programme ». La seconde ? Une équipe de Detroit certes solide mais pas injouable non plus, surtout en back-to-back.

Chauncey Billups ne veut pas regarder la concurrence

Deux matches et deux défaites donc, qui rappellent ainsi à Portland qu’avant de regarder les autres, il faut déjà s’occuper de soi…

« Je sais simplement qu’on doit jouer du bon basket. Quand on a besoin de l’aide des autres, on commence à chercher de l’aide pour tout et tout le temps. Je ne veux dépendre de personne », assure Chauncey Billups. « Je veux qu’on joue bien et on verra comment les choses évoluent. »

Le calendrier à venir des Blazers est très rude avec notamment Golden State, New York, Memphis, Denver, Boston et Cleveland à croiser dans les quinze prochains jours !

Par conséquent, se qualifier pour le « play-in » sera très compliqué mais, au moins, la franchise de l’Oregon va vivre un mois de mars intéressant, ce qui n’était pas écrit en début de saison.

« J’espère qu’on va pouvoir apprendre de ça et progresser », conclut Anfernee Simons. « On veut seulement s’offrir une chance, c’est tout ce qu’on demande : avoir l’opportunité d’être dans cette position. »